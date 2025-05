Megszűnt Gyurcsány Ferenc parlamenti mandátuma

A Demokratikus Koalíció alelnöke és EP-képviselője Dobrev Klára csütörtökön bejelentette, hogy Gyurcsány Ferenc több mint húsz éves politikai karrierje után lemond minden politikai tisztségéről és visszavonul a közélettől.

Másnap a párt ideiglenes elnöke, Molnár Csaba egy sajtótájékoztatón beszélt a párt rövid- és hosszú távú terveiről, valamint azt is bejelentette, hogy mikor választanak maguknak új elnököt, valamint hogy Gyurcsány frakcióvezetői pozícióját Sebián-Petrovszki László veszi át.

Az ügyvezető alelnök kijelentette, hogy a DK közössége szerint Gyurcsány Ferenc volt a rendszerváltozás utáni Magyarország legtisztességesebb miniszterelnöke, akit mindig a haza érdeke vezetett, nem magát nézte, hanem az országot.

Emlékeztetett, hogy Dobrev Klára már bejelentette, elindul az elnöki posztért. Meglehetősen biztosra veszi - mondta -, hogy az EP-képviselőt meg is fogják választani. Kérdésre válaszolva elmondta, más még nem jelezte, hogy megméretné magát pozícióért.

Molnár Csaba elmondta: az elnökválasztást május 28. és június 1. között online folytatják le, azon minden párttag szavazhat. Az elnök megválasztásáig ügyvezető alelnökként ő vezeti majd a pártot.

Megerősítette, hogy a következő országgyűlési választáson a DK mind a 106 körzetben egyéni jelöltet állít és saját listát is készít. Közölte, hogy Dobrev Klára a 2026-os választást követően magyar parlamenti képviselőként kívánja folytatni munkáját, de ideje nagy részét már pártelnökké való megválasztását követően is Magyarországon tölti majd.

A politikus tudatta, hogy Gyurcsány Ferenc megüresedett parlamenti mandátumát Rónai Sándor alelnök, volt EP-képviselő kapja meg. Hozzátette, hogy jogilag Sebián-Petrovszki László lesz a DK parlamenti frakcióvezetője, politikailag pedig az új pártelnök, vagyis "minden bizonnyal" Dobrev Klára irányítja majd a képviselőcsoportot.

Kérdésre kifejtette, Dobrev Klára készen állt arra, hogy beüljön a magyar parlamentbe, de miután egyszer már lemondott a 2022-es ellenzéki listán szerzett helyéről, nem egyértelmű, hogy ezt megtehetné-e.

Jelezte: Dobrev Klára vasárnap készül beszélni arról, hogy mi lesz a DK politikájának a lényege.

Molnár Csabától megkérdezték, hogy Gyurcsány Ferenc miért most hozta meg a döntést, amire azt felelte, hogy a politikus "végleg véget kívánt vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól". Az időzítést azzal magyarázta, hogy körülbelül egy év van a következő parlamenti választásig, és a volt pártelnök azt akarta, hogy a DK új vezetése fel tudjon készülni a megmérettetésre.

Gyurcsány Ferenc saját maga, egy személyben döntött úgy, hogy lemond, senki nem helyezte ilyen nyomás alá - szögezte le, és cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint ő és Dobrev Klára presszionálták volna a távozásra.

Dobrev Klára: itt az én időm, készen állok Itt az én időm, készen állok - írta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnökjelöltje pénteken a Facebookon.



Az ellenzéki politikus pénteki posztjában úgy fogalmazott, hogy élete egyik legnehezebb döntése után, most először érzi igazán: nemcsak képes újra küzdeni, hanem talán soha nem volt még ennyire készen rá.



Dobrev Klára döntését indokolva azt írta, hogy van egy közösség, amelyet nem hagyhat cserben: mindennapokban küzdő családanyák, fiatalok, akik jobb életre vágynak itthon, és aktív éveik vége felé járók, akik még mindig tele vannak tervekkel és bizalommal.



"Hisznek, hisztek bennem, bennünk, hogy Magyarország ennél többet érdemel. Lehet igazságosabb, szolidárisabb, európaibb hely" - tette hozzá.



Dobrev Klára közölte, hogy folytatja; "nem azért, mert nem fáj már", hanem azért, mert tudja, hogy miért csinálja, kikért. Hisz abban, hogy "egy országot nem lehet sötétségben tartani", hogy a tisztesség nem gyengeség, hogy a szeretet és az empátia nem naivitás, hanem erő.



"Nem ígérem, hogy könnyű lesz. De azt igen, hogy végigmegyek ezen az úton. Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül. Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok" - zárta bejegyzését az EP-képviselő.

Kérdezték arról, hogy Magyar Péter véleménye szerint azért csütörtökön jelentették be a lemondást, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt által aznap reggel nyilvánosságra hozott hangfelvételről. Molnár Csaba válaszként kijelentette: "a Tisza tegnapi videójáról azt gondolom hogy az időjárásjelentés is képes lett volna elterelni a figyelmet". Hozzátette, ha ilyen összeesküvés-elméletekben hisznek, akkor hihetik azt is, hogy a narancssárga Fidesz mellett "fehér Fidesz is létezik", mert a "katolikus egyház is láthatóan arra az időpontra időzítette a pápaválasztást".

Molnár Csaba kijelentette: nincs összefüggés Gyurcsány Ferenc visszavonulása, illetve a volt pártelnök és Dobrev Klára válása között.

Az Index közben arra hívja fel a figylemet, hogy az Országgyűlés honlapján Gyurcsány Ferenc képviselői adatlapjáról kiderül, hogy a Demokratikus Koalíció egykori alapítója már május 7-én lemondott a frakcióvezetői pozíciójáról, amit Sebián-Petrovszki másnap át is vett tőle. A portál arról is beszámol, hogy az egykori miniszterelnök képviselői oldalán kiderült, amit Molnár Csaba már a sajtótájékoztatón is elmondott, miszerint Gyurcsány parlamenti mandátuma május 9-én szűnt meg.