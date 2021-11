Egészségügyi szakdolgozói kamara: egyre inkább visszaköszön a tavaszi járványhelyzet

Az egészségügyi szakdolgozóknak egyre nehezebb körülmények között kell helytállniuk – hívta föl a figyelmet az InfoRádióban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Extrém mód növekszik ugyanis a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma.

Balogh Zoltán emlékeztetett, a kapacitások rendelkezésre állásában az 1000 fő még egy kiszámíthatóságot jelent az egészségügyben, de ez a szám hétről hétre növekszik, azzal együtt, hogy az ágy mellett dolgozó kollégák száma még elegendőnek mondható. Bár ez az arány a korábbi hullámokhoz képest kedvezőtlenebbül alakul, hiszen tavasszal megtörtént a szolgálati jogviszony átállás, ami következtében több ezeren távoztak az egészségügyi rendszerből, akiknek csak egy részét sikerült pótolni – tette hozzá a szakember.

Balogh Zoltán beszélt arról is, hogy idealisztikus esetben húsz betegre egy orvosnak és öt ápolónak kell jutnia, de egy olyan munkakörnyezetben, ahol néhány óránként a betegápolónak ki kell költöznie a védőruházatból, hogy a saját szükségleteit is meg tudja oldani – a betegek súlyossági fokának figyelembevétele mellett – már négy-öt páciens is hatalmas terhet jelent, miközben a valóságban időnként ennél jóval több beteget kell, hogy ellássanak.

A kamara elnöke kitért az egészségügyben elrendelt legutóbbi változásokra is. Elmondta, egy-egy kórházi struktúrán tartalékágyakat kell fenntartani az esetlegesen bekerülő Covid-betegek ellátására, így bizonyos tervezett műtéteket halasztani kénytelenek az intézmények. Más betegek ellátására pedig a korábban megszokottnál jóval kevesebb ápolási napot biztosítanak és hamarabb engedik el, helyezik át őket más ellátási formába.

Balogh Zoltán elmondta azt is, hogy napról napra nő a kórházak zsúfoltsága, tehát nem véletlenül vannak a már említett ágyfelszabadítások, hogy minél szakszerűbben és minél jobb körülmények között lehessen fogadni az újabb és újabb ellátásra szoruló Covid-betegeket. De azt is lehet látni, hogy a betegeknek a súlyossági foka egyre komplexebb ellátást igényelnek – tette hozzá a kamara elnöke, aki szerint sok megyei intézményben olyan alacsony a létszám, hogy az otthoni szakápolásból kívánnak bevonni embereket az oltópontokra.

Hangsúlyozta:

kommunikálni kell a döntéshozók felé, és meg kell mutatni azokat a helyzeteket, amiket a felsőbb szinteken nem láthatnak.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán