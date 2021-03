Bognár Lajos

A koronavírus-járvány az élet minden területén újraírta a szokásos forgatókönyveket, az élelmiszer-biztonság, az élelmiszer-ellenőrzés területén is változásokat igényelt a vállalkozóktól is, a vásárlóktól, a fogyasztóktól is és a hatóságtól is – mondta az országos főállatorvos az Arénában.

Bognár Lajos közölte: a pánikfelvásárlási hullám miatt szemléletformáló kampányt kezdtek, hogy az emberek csak a szükségeset vásárolják meg.

"A Nébih több olyan tájékoztató anyagot is készített, ami egyrészt az élelmiszer-vállalkozások számára ad útmutatót, hogy hogyan tudják a betegséggel együtt is fenntartani biztonságos termelésüket. Útmutatókat készítettünk a konyhai higiéniával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy

a koronavírust a normál konyhai technikákkal el lehet pusztítani,

és tájékoztatót készítettünk arra vonatkozóan is, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges, hogy otthon legyen egy válság idején ” – fejtette ki, hozzátéve, hogy az ellenőrzések sem álltak le.

Ami a szigorítást illeti, voltak olyan területek, amelyeket kiemelten kezeltek.

„Az élet hozta, hogy a házhoz szállítást, ennek a folyamatát, az ott előállított ételeknek a minőségét fokozottabban kellett ellenőrizni,

de nemcsak szigorításról gondoskodtunk, gondolkodtunk, hanem támogató szemléket is tartottunk, a vállalkozásokat segítő ellenőrzéseket folytattunk le, különösen például vendéglátásban” – mondta az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: a kereskedelemben is lehet segíteni a vállalkozásokat azzal, hogy helyes gyakorlatokat próbálnak meg elmondani az ellenőrzés során, például hogy a cseppfertőzést hogyan lehet a legjobban elkerülni egy lédig termék esetében.

Bognár Lajos szerint az ország jó helyen áll a biztonság tekintetében.

A nemzetközi riasztási rendszerekben nagyon kevés olyan élelmiszer-biztonság esemény van, amely magyarországi előállításhoz kötődik, általában Magyarország a gyorsriasztások esetében elszenvedő félként jelenik meg.

„Nem tökéletes a hazai élelmiszer-előállítás sem, hibák előfordulhatnak, viszont ezeknek a hibáknak a gyors javítása és felismerése azt eredményezi, hogy biztonságosnak tekinthetjük a hazai élelmiszereket” – vélekedett.

Ivermektin

Február elején közölték, hogy Dél-Pesti Centrumkórházban és az Országos Pulmonológiai Intézetben is elkezdődtek azok a kutatások, melyek az ivermektin hatóanyagának koronavírus elleni hatásosságát vizsgálják. Az állatgyógyászatban használt parazitaellenes készítménynek erős vírusellenes és gyulladáscsökkentő hatása van. Szlovákiában már engedélyezték az alkalmazását.

Ezzel kapcsolatban az országos főállatorvos azt mondta: mindaddig, amíg a magyar hatóságok vagy a WHO ezeket a készítményeket nem engedélyezi vagy nem javasolja a koronavírussak kapcsolatos gyógykezelésekben, addig tartózkodna tőle, annak ellenére, hogy az interneten nagyon sokféle információt lehet olvasni a hatékonyságáról.

„A kutatások folyamatosak az invermektinnel kapcsolatban is, mint ahogy sok minden mással kapcsolatban is .

Én nem használnék állatgyógyászati készítményt humán egészségügyi kezelésre, de

maga a hatóanyag ismert a közegészségügyben is, és ezért is kutatják, hogy hatékony tud-e lenni a koronavírussal szemben" - fogalmazott.

Madárinfluenza

Tavaly a leölt szárnyasok száma megközelítette az ötmilliót. A napokban érkezett a hír, hogy megszűntek a madárinfluenza miatti korlátozások Magyarországon, február eleje óta nem fordult elő újabb megbetegedés. A napokban viszont azt közölte a Nébih, hogy Csongrádban és Somogyban is elhullott vadmadarakból, bütyköshattyúból és réti sasból mutatták ki újfent a vírust

Bognár Lajos kiemelte: március 8-án sikerült feloldani azokat a korlátozó intézkedéseket, megfigyelési, illetve védőkörzetet, amelyeket Bács-Kiskun megyében kellett bevezetni február elején, illetve azt megelőzően Komáromban is voltak ilyen védőzónák.

A házi madárállományokban megszűnt a járvány, de ez nem jelenti azt, hogy a nagy fertőzőképességű madárinfluenza-vírus ne lenne jelen a vadmadarakban.

„Magyarországon eddig a H5N8 törzzsel kellett foglalkoznunk, most a Somogy megyei elhullott madárban H5N5 vírustörzset mutattunk ki, tehát megérkezett az a vírustörzs is, amelyet már megfigyeltek korábban Nyugat-Európában, vagyis még mindig újabb vándormadár-hullám érkezhet. Ez azt mutatja, hogy keveredik, még mindig jön a vírus az országba, ezért van nagyon komoly felelőssége az állattartóknak, hogy továbbra is betartsák az intézkedéseket. A járványvédelem a madárinfluenza esetében is kritikus fontosságú” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy március 8-i feloldással az Európai Unióban és Magyarországon már szabadon lehet szállítani a madarat. Egy-két intézkedés él továbbra is, ami a napos állatok kihelyezésére vonatkozik. Az EU tagállamain kívüli országokban még élnek a korlátozások. A nemzetközi, jogi helyzet szerint május végén lesz jogilag is teljesen mentes az ország, azaz ekkortól lehet arra számítani, hogy feloldódnak a korlátozások – mondta Bognár Lajos, jelezve, azok az országok jelentenek kivételt, amelyekkel külön megállapodás született.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán