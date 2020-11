Müller Cecília: most nem a rendőröknek teszünk szívességet - cikkünk frissül

3945 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést a legutóbbi 24 órában, ezzel 122 863-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Már 90 ezernél is több az aktív fertőzött, nőtt a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma is. Elhunyt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2697 főre emelkedett. Egy hét alatt ez már a negyedik nap, hogy száznál is több a halálos áldozat, kedden 103 elhunytról érkezett hír. Részletes napi adatok itt.

Közben már érvénybe léptek a bejelentett járványügyi szigorító intézkedések is, ezeket itt találja.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese az operatív törzs szerdai tájékoztatóját ezek részletes ismertetésével kezdte.

Figyelmeztetett továbbá, hogy a tömegközlekedésben először a sofőrök vagy a diszpécserek figyelmeztetéssel élnek a maszkot nem viselők felé, majd ezután hívnak rendőrt az illetőre, ha az szükséges.

Sürgette, hogy akinek valamiért este 8 és reggel 5 óra között az utcán kell tartózkodniuk, töltsék le az ehhez szükséges igazolást.

Rámutatott, csak 10 fős lehet egy családi vagy magánrendezvény, a temetéseken pedig csak 50-50 ember lehet ott. Amennyiben valakire szabálysértési eljárás vár,

500 ezer forint is lehet a büntetése.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón közölte, a maszkviseléssel nem a rendőröknek teszünk szívességet.

"Intenzív terjedési szakaszban vagyunk, Magyarországot sem kíméli a helyzet, mindent meg kell tenni, hogy a járványgörbét ellaposítsuk. Minden nap közel 4-5 ezer fertőzöttet regisztrálunk" - említette.

Közel 21 ezer tesztet végeznek már el egyetlen nap alatt.

Cikkünk frissül.

