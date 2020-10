Hatalmas a tét a vasárnapi időközin

Vasárnap azért kell időközi választást tartani Borsod-Abaúj-Zemplén megye hatos számú választókerületében, mert a térség fideszes országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc korábbi szerencsi polgármester elhunyt egy július 10-i motorbalesetben. A kormánypártok, a néhai képviselő lányát, Koncz Zsófiát, a Fidelitas volt alelnökét indítják el a voksoláson.

„Koncz Ferenc képviselőtársam egy olyan kiváló és tekintélyes képviselő volt, akinek a megbecsültsége jóval meghaladja egyébként a kormánypártok népszerűségét – fogalmazott korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. – Nyilvánvalóan

az ő hagyatékát a legméltóbban a lánya, Koncz Zsófia tudná továbbvinni,

ezért mi természetesen reménykedünk abban, hogy ő nyeri meg az időközi választásokat. De a választásban az a szép, hogy nem mi döntünk, legfeljebb véleményünk lehet, hanem a választópolgárok. Ezért én csak biztatni tudok mindenkit arra, hogy vegyen részt a választáson vasárnap Szerencsen” – tette hozzá Gulyás Gergely tárcavezető.

Koncz Zsófia is édesapjának a politikai örökségéről beszélt a Pesti TV-nek: „Édesapámnak egy olyan hagyatéka van, amely nagyon–nagyon széles, legfontosabb pillére pedig az emberközeli hozzáállás. Hatalmas odaadással tudott az egész térségért és az ott élő emberekért dolgozni – emelte ki. – Gyerekkoromtól jártam vele a településeket, 11 évesen már segítettem neki az országgyűlési választásokon a 2002-ben, és azt láttam, hogy ő mindenkihez rendkívül közvetlen módon viszonyul, és valóban érdeki, hogy mint mondanak az emberek, és minden áron próbál segíteni mindenféle gonddal és persze örömmel kapcsolatban.

Szerintem ez egy nagyon jó irány, nekem ez a hagyaték rendkívül fontos

– hangsúlyozta Koncz Zsófia. – Az a fajta nemzethez kötődés, amely szintén benne lakozott, az egész családomat átitatja.”

Az ellenzék jelöltje a jobbikos Bíró László, aki mögé a baloldali pártok is beálltak. „Most vasárnap nagyon fontos választásokat tartunk, aminek hatalmas a tétje – fogalmazott a Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője. – Az a tétje, hogy marad-e a folyamatos lopás, a gyűlöletkeltés, az emberek átverése, vagy végre közösen az ellenzékkel, és az ellenzék közös jelöltjével, Bíró Lászlóval

elkezdhetjük lebontani ezt a korrupt rendszert.”

Szabó Tímea ezzel arra utalt, hogy a szerencsi időközi választásnak országos jelentősége van, hiszen a végeredményén múlik a Fidesz–KDNP kétharmados parlamenti többsége. Ennek lebontásához azonban

az ellenzéknek meg kell győznie a választókat arról, hogy Bíró László nem antiszemita.

Korábban ugyanis Budapestet Judapestnek, az izraeli turistákat pedig „tetűcsúszdásoknak” (a jelölt hibásan „tetűcsúzdásoknak” – szerk. megj.) nevezte.

Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke az ATV-n a következőképp magyarázta meg, hogy ennek ellenére miért Bíró László a favoritjuk: „Hosszú utat tettek meg ezek az urak azért, hogy egyáltalán ma közös jelöltek lehessenek. Anno, amikor ez porondon volt, hogy egyáltalán a Jobbikkal mit kezdjen az egész ellenzéki garnitúra. Bevegyük, ne vegyük? Ha a Mi Hazánk nem válik ki belőle, akkor mi, szociáldemokraták se tudtunk volna odáig eljutni, hogy egyáltalán venni egy nagy levegőt és egy még nagyobb rossz elkerülése érdekében összefogni másokkal. Én azt hiszem mindenkinek joga van ahhoz, hogy más utat válasszon.

Árgus szemekkel fogjuk viszont figyelni azt, hogy mit mond ezek után.

A garanciát, merthogy ezt kérdezik a választók tőlem, hogy »de Ágnes, a garanciát mi fogja nekünk itt jelenteni?« Az, hogy például mi is ott leszünk, meg ott lesz a DK is, meg ott lesznek a többiek is. És ez országosan ugyanígy van, mint helyben” – fogalmazott.

Bíró László egyébként időközben bocsánatot kért a korábbi megnyilvánulásaiért: „Minden választókerületben élő, tisztességes embert, teljesen mindegy, hogy cigány, zsidó, vagy bármilyen nációhoz tartozik, arra kérek, hogy álljon ki mellettem, és álljon ki a szabadsághite és a demokrácia mellett” – fogalmazott.

A jobbikos politikust a kormányoldal azzal is támadja, hogy egy varroda tulajdonosaként nem fizette ki az alkalmazottait. De az ellenzék is bevetett mindent a kampányban, például azzal próbálva kiábrándítani a választókat Koncz Zsófiából, hogy több képen is rosszul jelenítette meg a magyar zászlót, amiből az olasz trikolór lett.

Nyitókép: Biró István