Szakértők: Gyurcsány Ferenc fogja meghatározni az együttműködés kereteit

Závecz Tibor szerint Gyurcsány Ferenc célja nagyjából egybe eshet az ellenzéki együttműködés további vezetőinek céljával, miszerint 2022-ben váltás kell. Ugyanakkor az alkudozásokban és együttműködési történésekben várhatóan mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a DK-nak jó pozíciói legyenek, értve ezalatt, hogy a listán minél több politikusa szerepeljen, de ez másodlagos lesz a kormányváltáshoz képest – fejtette ki. Minderre pedig megvan az esély – tette hozzá a Závecz Research ügyvezetője, aki szerint másfél évvel a választások előtt az ellenzék előrébb tart, mint négy évvel ezelőtt. Ha pedig ezt az ellenzéki oldalon valaki nem veszi tudomásul, feladja, és egy következő választásra készül, elszalaszt egy lehetőséget, miután minden esélyük megvan egy szoros versenyre, esetleg győzelemre – fogalmazott a szakértő, megismételve:

az együttműködés kereteit Gyurcsány Ferenc fogja meghatározni.

Mráz Ágoston Sámuel egyetértett kollégájával, hogy Gyurcsány Ferenc a legfontosabb és legpotensebb politikus az ellenzéki oldalon. Szerinte az elmúlt tíz évben mindig azonosítani lehetett, hogy ő az egyedüli, aki hosszú távon gondolkodik a baloldalon, és logikus lépések követik a stratégiai célját: míg ez 2010-ben a személyes túlélés volt, amit el is ért, felkerülve az MSZP-lista negyedik helyére, addig 2014-ben a pártjának megmaradása volt a kérdés, és végül be is került a parlamentben, majd 2018-ban az önálló frakcióalakítás volt terítéken, ami szintén sikerült számára – emlékeztetett a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint

Gyurcsány Ferencnek 2022-ben a stratégiai célja az egyesülő baloldalon a dominancia és a befolyás biztosítása lesz,

a Momentum–DK, az MSZP–DK és a többiek kontra DK-párharcban a győzelem biztosítása. Megjegyezte, egyetértve Závecz Tiborral, minden ellenzéki párt szeretné a hatalmat, és a DK-elnöke ennek érdekében minden tőle telhetőt megtesz. És ezért lehet számára nagyon fontos a tárgyalásos, vagy előválasztásos jelöltállítás kérdése – tette hozzá a szakértő –, tekintve, hogy utóbbi kapcsán az volt a tapasztalata, hogy nem volt sikeres Kálmán Olga, az ő jelöltje, de a tárgyalások alkalmával még sikeres lehet, ügyesebben alakítva a dolgokat. Az, hogy melyik párt milyen jelöltjeit tudja bejuttatni, és hogy milyen belső arányok alakulnak ki, az Gyurcsány Ferenc szempontjából, hogy tud-e stratégiai dominanciát kialakítani a baloldalon 2022 utánra, kulcsfontosságú – emelte ki Mráz Ágoston Sámuel.

A borsodi hatos

Az InfoRádió Aréna című műsorában az október 11-i szerencsi időközi országgyűlési választásról is szó esett. Mráz Ágoston Sámuel szerint nagy téttel bír a borsodi hatos időközi, ezért meglepőnek tartja, hogy az ellenzék a kétharmad jelentőségét nem emeli ki, miután korábban arra lehetett számítani, hogy erről fog szólni a kampány. De ez összefügghet a Bíró László által tett vállalhatatlan kijelentésekkel a zsidóság kapcsán, illetve a bérfizetési anomália, ami a szociális érzékenységét is megkérdőjelezi a jobbikos jelöltnek – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint

nemcsak antiszemitizmusról, hanem antiszociális jellegről is szó van esetében.

Éppen ezért az országos nyilvánosságban a borsodi hatos választás nem jelenik meg, mintha abban lennének érdekeltek a baloldali pártok, hogy egy helyi ügy maradjon, és ne az országos médiában zajlódjon a küzdelem – tette hozzá. „Ezért a kétharmados témát sem tudják napirendre venni” – ismételte meg.

A szakértő úgy véli, ha nem sikerül Bíró Lászlónak győznie, akkor az a Jobbiknak a közös listán szerezhető pozícióit igencsak gyengíteni fogja, ahogyan a tárgyalásos megállapodás és jelöltkiválasztás forgatókönyvét is, erősítve az előválasztást, továbbá a Fidesz-ellenes hangulatkeltés is egy komoly vereséget fog szenvedni, azt az üzenetet hordozva magában: „a koronavírus ellenére, köszöni szépen, a nagyobbik kormányzópárt jó állapotban van politikai értelemben”.

A kétharmadhoz kapcsolódóan Závecz Tibor megjegyezte: másfél év múlva országgyűlési választások lesznek, így

a Fidesz–KDNP számára az már teljesen mindegy, hogy kétharmaddal vagy anélkül kormányozhat,

és szerinte már nem lesznek olyan horderejű döntések, amihez a kétharmad szükséges, ezért ennek a kérdésnek nem látja jelentőségét. Mráz Ágoston Sámuel szavaira „rímelve” hozzátette, egy lakmuszpapír lesz a szerencsi időközi választás, és nagyon sok minden el fog dőlni általa. Látni lehet majd, hogy működik-e a tárgyalásos modell, azokkal a „vadhajtásokkal” is, amik láthatóak, vagy az előválasztás lesz-e a „csodafegyver”. Závecz Tibor megjegyezte, személy szerint ő azért előválasztáspárti, mert az már bizonyított, és az ellenzék tíz évének legnagyobb sikerét annak köszönheti. Ezért nincs oka nem hinni abban, hogy ez ne mozgatná meg az ellenzéki választókat, miközben – nagyon helyesen – programadási kötelezettséggel terheli meg a jelölteket. Általa ráadásul nem kellene mindig az ellenzék mellett érvelő megmondóembereknek, tanácsadóknak és bárkinek, akit megszólaltatnak, hitet tenniük – az olykor nehezen védhető kijelentéseket tevő – mostani jelöltek mellett – fogalmazott. Fekete-Győr András nyilatkozatáról Elemzők szerint politikai káderhiány jellemzi a Momentumot, a párt elnöke – már az előválasztásra készülve – ezért tett szerencsétlen nyilatkozatot arról, ki mindenki segíti munkájukat a korábbi kormányokból. Korábbi kormányok politikusai is dolgoznak abban abban a csapatban, amelyik kormányzati munkára készíti fel a kabinetet átvenni készülő momentumosokat – árulta el az Aréna múlt szerdai adásában Fekete-Győr András, a párt elnöke. Bajnai Gordon azóta cáfolta azokat a sajtóban megjelent állításokat, amik úgy fordították le Fekete-Győr András nyilatkozatát, hogy a Momentum színeiben visszatér a politikába. A korábbi miniszterelnök a Facebookon azt írta: „a belpolitikától hátralépett, de volt kormányfőként aktívan támogatja azokat a bátrakat, akik hitelesen küzdenek az országot 10 éve maga alá gyűrő maffiakormány leváltásáért”. Oszkó Péter elhatárolódott a Momentum elnökének kijelentésétől. Blogjában azt írta, meglepődve hallotta a nevét, mint aki része a Momentum Mozgalom programalkotásban részt vevő szűk szakmai csapatának. „A hír igaz, de nem úgy” – ez már Balázs Péter reakciója. A volt külügyminiszter felhívta a figyelmet, hogy a V21 csoport, melynek tagja többek közt ő maga, valamint hozzájuk köthető Oszkó és Bajnai is, nem egyik vagy másik párt programjának kidolgozásában segít, hanem a közös ellenzéki program gerincének összeállításában. Jeszenszky Géza is úgy reagált, hogy a V21 keretein belül adott politikai tanácsokat a 2018-as választások előtt a Momentumnak és az LMP-nek is. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a Momentum az előválasztásra készülve igyekszik bővíteni politikai bázisát. „A párt lesz sikeres az előválasztáson, amelyikhez sok vállalható az ellenzéki oldalon többségképes politikus kötődik. Márpedig a Momentumnak e téren a rekrutációs bázisa gyenge – fogalmazott. – Vagy egy személyzeti politikai hiánya, ezt próbálhatta Fekete-Győr András hirtelen és nem túl szerencsésen pótolni. Kellemetlen híreket generálva ez a nem egyeztetett bejelentés.” Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezetője szerint Fekete-Győr András nyilatkozata a politikai tapasztalatlanság következménye. „Tudjuk be a politikai tapasztalat hiányának, és legyünk jó indulatúak – mondta. – Azt viszont látom ebből, hogy nagy dobásra készül a Momentum. Tehát nagyon törekvései vannak a tekintetben, hogy ők az ellenzéki együttműködés motorjai legyenek. Én is azt látom, hogy egyelőre még nagyon sok olyan emberre lenne szükségük, nemcsak tanácsadókra, mint az említett urak, hanem a politika hétköznapi megvalósításában potens személyekre. Akik voltak, vagy EP-képviselők lettek, vagy az önkormányzati választások után pozíciókat fogtak. Valóban a káderhiányt látom én is” – tette hozzá. A szakértő úgy véli, a Momentum vonzani fogja a politika iránt érdeklődő, ott egzisztenciát kereső személyeket, és ennek adott esetben ellen is kell tudnia állni a pártnak. Fekete-Győr András úgy fogalmazott, egy 700 fős közösségre van szükség ahhoz, hogy az állami vezetői réteget lecserélje az új korszak politikai kara.

