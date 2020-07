Sok nyűggel járhat most egy külföldi nyaralás, ezért nem árt résen lenni

Horvátországban 70 százalékkal kevesebb a turista a tavalyi évhez képest. A nagyobb szállodákban most kevesebb vendég tartózkodik, a kisebb szálláshelyek jóval népszerűbbek – ismertette az InfoRádiónak Kiss Róbert Richard. A turisztikai szakember arra is felhívta a figyelmet, a Horvátországba indulóknak előzetesen regisztrálniuk kell az Enter Croatia nevezetű honlapon keresztül, vagy utazáskor a határon, közölve a hatóságokkal az elérhetőségeiket, valamint a szálláshelyüket. Tehát nincs arra mód a nyaralás alkalmával, mint hajdanán, hogy az ember egy-két eltöltött nap után átköltözzön egy másik helyre, mert a foglalási portálok ezt lehetővé tették – tette hozzá.

Megjegyezte, a tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos időszakokban nagyon komoly sorok alakulnak ki a magyar–horvát határon, még akkor is, ha előzetesen regisztráltunk, hiszen ezt sokan nem teszik meg. Tehát egy külföldi út alkalmával, így Horvátország esetében is, fel kell készülni arra, hogy

a különféle egészségügyi előírások és ezek következményei számos macerával, köztük hosszas várakozással járhatnak

– fogalmazott.

Mi a helyzet a reptéren?

Az InfoRádió Világszám című utazási magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője arról is beszélt, hogy a fapados légitársaságok már újraindították a járataik többségét. Ezek esetében elsősorban azzal kell számolni, hogy

az eddigieknél is korábban meg kell jelenni a légikikötőkben,

hiszen sok ország esetében külön procedúrákra kell készülni. A Görögországba tartók esetében példul ellenőrzik a QR-kód meglétét, amit egy, az utazást megelőzőleg 48 órával kitöltött, angol nyelvű formanyomtatvány kitöltése alkalmával lehet beszerezni, ami szintén időbe telik. Kiss Róbert Richard arra is figyelmeztetett, a repülőtéren

mindenkinél legyen maszk,

hiszen ennek viselése a legtöbb légitársaság által üzemeltetett járatok fedélzetén kötelező. Ügyelni kell továbbá arra is, még ha csak rövid távra is utazik az ember, hogy érdemes a biztonsági ellenőrzést követően vizet vásárolnia, tekintve, hogy sok esetben a felszolgálás is szünetel a gépeken.

Tájékozódás

Az InfoRádió turisztikai szakértője elmondta, hogy utazás előtt

a koronavirus.gov.hu oldalt mindenképp érdemes felkeresni,

hiszen itt naprakész információkhoz lehet jutni. Emellett fontosnak tartaná, hogy megnézzük a konzuli szolgálat honlapját, ugyanis a Külügyminisztérium már külön jelzi a nem javasolt kategóriába tartozó, piros színnel jelölt országokat, ahová az utazási irodák nem is szervezhetnek utakat. Amennyiben valaki egyéni utazó – tette hozzá a turisztikai szakértő – nem árt arra ügyelnie, hogy a biztosítók általában nem kötnek biztosítást, ha mégis piros országba utazik. Kiss Róbert Richard hozzátette,

már van a piacon karanténbiztosítás.

Bizonyos összeghatárig, ami pár százezres nagyságrendű, térít valamelyest abban az esetben, ha valaki karanténba kerül, ami a megkötéskor még nem volt várható. Megjegyezte, nyilván a biztosítás nem oldhat fel senkit egy karanténkötelezettség alól, de például a kieső munkabér egy részének pótlására alkalmas.

Kettős folyamat

A Világszám szerkesztő-műsorvezetője arról is beszámolt, hogy az utazási irodák lemondták a legtöbb buszos görögországi utat. Hozzátette, ezen a téren ugyanakkor kettős folyamat figyelhető meg a piacon: az erősödő járványhelyzet miatt vannak, akik kivárnak, esetleg kicsit visszafognak, ugyanakkor a korábban, május végén–júniusban, még a bizakodó hangulatban elindított járatbővítések mind a légi-, mind a busztársaságok esetében megfigyelhetők voltak. Az autóbuszokat fertőtlenítik, az ültetési rendben pedig ügyelnek arra, hogy ne legyenek egymáshoz túl közel az utazók, így

nem jelent nagyobb kockázatot egy autóbuszos utazás, mint egy repülőgépes,

tette hozzá Kiss Róbert Richard.

