Nyaralás? Ez most az utazási szakértő legjobb tanácsa

Kiss Róbert Richard szerint momentán a legjobb tanács, hogy belföldön érdemes eltölteni a vakációt, illetőleg, ha valaki mindenféleképp szeretne külföldre utazni, hiszen „tengerre vágyik a magyar”, akkor alaposan tájékozódjon, ami alapvető dolognak tekinthető manapság az egészségügyi helyzet és ahhoz kapcsolódóan a különböző szabályozások folyamatos változása miatt. Önmagában ez azonban nem azt jelentené, hogy ne lehetne semmilyen módon külföldre utazni a sárgával vagy pirossal jelzett országokba – tette hozzá az InfoRádió turisztikai szakértője.

Az viszont, hogy

a Külgazdasági és Külügyminisztérium a piros országokat a nem javasolt kategóriába tette, azt jelenti, hogy az utazási irodák oda nem szervezhetnek utakat és biztosítás kötésére sincs lehetőség

– magyarázta a szakember. Ráadásul még az evakuálás összege is az utazóra hárulna, amennyiben ilyenre sor kerülne. Nem beszélve arról, hogy

egy–egy külföldi utazás alkalmával az adott országban a vendégeknek egy sor óvintézkedést is be kell tartaniuk, még egy zöld kategóriájú állam esetében is.

Egy görögországi út alkalmával például már az érkezés előtt 48 órával kitöltetnek egy kockázatelemző kérdőívet, a válaszok alapján pedig egy QR-kódot adnak, ami nélkül már a repülőre sem lehet felszállni – jegyezte meg Kiss Róbert Richard. A kérdőív eredményétől függ, hogy érkezés után a reptéren fogják-e tesztelni az utast. Ha igen, akkor a szállodában egy napig a szobában kell várni az eredményre. Negatív eredmény esetén folytatható a nyaralás, míg pozitív esetén állami karanténintézménybe kerül az utazó.

Horvátországba utazva is regisztrációs szabályokkal kell számolni. Le kell adni továbbá a fix tartózkodási helyet, nem lehet tetszés szerint utazgatni az országban. Bizonyos időszakokban a határon a forgalom és a regisztrációk ellenőrzése miatt hosszabb sor is kialakul. A tavalyihoz képest egyébként júniusban 70 százalékkal kevesebb turista volt Horvátországban, vagyis az általában ismertnél jóval kisebb a zsúfoltság, ami a dalmát városokra és a kis üdülőtelepülésekre is igaz. A magyar turisták általában a kisebb, eldugottabb helyeket keresik, a nagyobb szállodákban kevesebb ember tartózkodik – fejtette ki Kiss Róbert Richard.

A szakértő arra is kitért, a külföldi utak alkalmával az is előfordulhat, hogy az ott-tartózkodás alkalmával változnak a szabályok. Emlékeztetett, folyamatosan követik a hatóságok az egészségügyi helyeztet, nézve azt, hogy nem kell-e változtatni a besoroláson, ami akár már országon belüli régiók esetében is változhat. Így a magyarok által nagyon kedvelt Horvátország esetében is előfordulhat, hogy bekerül a zöldből egy sárga zónába, ha a megbetegedések száma, vagy a különféle egészségügyi szempontok ezt indokolják, így az onnan hazatérőknek is

kötelezővé válhat a karantén. Ennek az esélyével számolni kell

– figyelmeztetett a szakember.

Szerinte az az ember habitusától függ, hogy ki és mit mennyire évez, így egy optimista embertípus rendkívül jól érezheti magát a fent említett kockázatok mellett is, de egy átlagos utazónak most talán macerás lehet egy külföldi utazás, még akkor is, ha ezt amúgy megteheti.

Mint arról az Infostart is beszámolt, több egészségügyi szakember, köztük Kemenesi Gábor virológus sem tanácsolta a külföldi utazást, illetve Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is úgy fogalmazott az Aréna műsorában, hogy „ezen a nyáron maradjunk itthon, és fedezzük föl szép hazánkat”.

Nyitókép: Pexels.com