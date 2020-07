Drámai a kép a buszos utak frontján

Mint ismert, kétfajta buszos úttípust különböztethetünk meg: az egyik, amikor valaki egy menetrend szerinti járatot vesz igénybe – Budapestet a horvát tengerpart különböző városaival például már összekötik ilyen járatok –, illetve van olyan busztársaság, amely menetrend szerinti járatot indít különböző célállomásokra – magyarázta az InfoRádió turisztikai szakértője.

Kiss Róbert Richard megjegyezte, május végén, júniusban, a bizakodó hangulatban elindított járatbővítések mind a légi-, mind pedig a busztársaságok esetében megtörténtek, azonban most már általánosságban az látható, hogy miután a járvány erősödést mutat,

egyes utazási irodák kicsit visszafognak.

Hozzátette: az utazási irodák csomagjaiban klasszikusan a különjáratos utazások szerepelnek, amelyek esetében a busztársaságokat tömörítő szervezet nagyon komolyan odafigyel, hogy vírusmentes járatok indulhassanak. Ez azt takarja, hogy minden utazást megelőzően és követően fertőtlenítik a járműveket, de az ültetési rendben is ügyelnek arra, hogy ne legyenek egymáshoz túlzottan közel az utasok. Kiss Róbert Richard szerint

az ajánlások betartása mellett tehát nem jelent nagyon kockázatot egy különjáratos utazás, mint egy repülős.

Természetesen a fent említett ajánlások drágíthatják a költségeket, jelenleg azonban a szolgáltatok minimális árréssel, esetleg anélkül is, a „túlélés reményében” elvállalják a munkákat, ugyanis annál rosszabb nincs, mint amikor egy autóbusz, de akár egy repülőgép is, csak áll a betonon – fogalmazott a szakértő.

Kiss Róbert Richard arra is kitért, hogy amikor a besorolások megtörténtek, akkor a különjáratú buszokat megrendelő utazási irodák eltérő álláspontra helyezkedtek. Így egyes irodák leállították a járatokat, de akadtak olyanok is, amelyek azt mondták, ha az esetlegesen előírt karanténkötelezettséget az utas vállalja, van igény ennek ellenére az útra, akkor elindítják a különjáratokat. Mindemellett olyan lehetőséget is biztosítanak, tette hozzá a turisztikai szakértő, hogy ha valaki például a zöld zónás Görögországba szeretne utazni, de ahhoz más besorolású államokon is át kellene buszoznia, akkor relatíve kedvező áron átcsekkolhat repülőre.

A leggyakoribb ugyanakkor az, hogy az utazási irodák nem indítanak újabb járatokat,

mert a jelenlegi helyzet annyira bizonytalan, hogy inkább nem vállalják fel az esetleges bonyodalmakat. De vannak, akik egyelőre kivárnak, hogy vannak-e olyan utasok, akik nem feltétlenül az árérzékenység miatt, hanem mert például nem szeretnek repülni, választanak buszos utat. De az biztos, hogy jelentős részben nem indulnak el a korábban tervezett autóbuszos görögországi utak – ismételte meg Kiss Róbert Richard.

Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Vangelis Bugiotisz