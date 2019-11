Szakértő: ólom van a csapvízben - mutatjuk, kik érintettek

A közelmúltban az Infostart is jelezte, a régen - 1945 előtt - épült társasházak vízvezetékeiből ólom kerülhet a csapvízbe, így hiába kiváló minőségű a vezetékes víz például a Fővárosi Vízművek álláspontja szerint, mire az a háztartások csapjaiba eljut, jelentősen szennyeződhet.

Bufa-Dőrr Zsuzsanna környezetmérnök, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője az ügyben most újabb helyzetjelentést adott az InfoRádiónak.

"A víz alapvetően biztonságos, a szolgáltatott ivóvízben jellemzően nem található ólom, azonban

az ivóvízhálózatba beépített szerkezeti anyagokból kioldódva kerülhet a csapvizünkbe ólom.

Ez elsősorban azokban az épületekben jelenthet kockázatot, amelyekbe az 1940-es évek előtt ólomcsöveket építettek be. Ezek az épületek jellemzően a régi, belvárosi városrészekben találhatók, ahol ugyan a lakások egy részében már kicserélhették a vezetékeket, de az épület belső hálózatában még megtalálhatók az ólomcsövek."

Az előzetes híreket megerősítve elmondta, ez nem is csak budapesti probléma, a megyeszékhelyeken, nagyobb városokban is vannak 1940 előtti épületek, és azt követően is építkezhettek ólomcsövekkel.

Pontos adathalmaz még nincs, éppen ezért indítottak másfél éve egy felmérést, hogy azonosítsa, a lakosság mekkora részét érintheti a probléma. A másfél év alatt is vannak már tanulságok.

"A programnak két része van. Az egyik az úgynevezett nyitott laboratórium program, amit azoknak hirdettünk meg, akik a kockázati csoportba tartoznak, vagyis vagy régi épületben laknak, vagy kisgyermeket nevelnek, illetve várandósok. Az általuk az intézetünkbe beküldött eredményekből az látszik,

ez jelentős probléma, a csapnyitáskor nyert vízminták 30-40 százaléka szennyezett"

- tette egyértelművé, de reggel egy percnyi folyatás hatására jelentősen csökkenthető a kockázat, ha nagyobb mennyiséget a már kifolyatott csapból a hűtőben tárolunk."

Már kutatják azt is, hogy milyen hatása van az ólmozott ivóvíznek: a Nemzeti Népegészségügyi Központban lehet jelentkezni az ebben való részvételre.

A vízfolyatás nyilván csak tüneti kezelés, végleges megoldást a csőcsere jelentene,

átmeneti megoldásként a NNK vizsgálja még a víztisztító berendezések hatékonyságát is.

Az olom@nnk.gov.hu címre kell a jelentkezést elküldeni, egy mintavételi csomagot küldenek a jelentkezőknek válaszul. Különösen várják a jelentkezéseket Újpestről, Gazdagrétről, Békásmegyer, Óbuda-hegyvidékről, Pest megyében Pécelről, Budaörsről, Törökbálintról, Kerepesről.

Ha mindenhonnan lesz minta, 2020 őszére elkészül a térkép, addig az épületek korát mutató térkép elérhető, ez jelzi az ólomkockázatot.

Nyitókép: NNK