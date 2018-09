Már több tízezren kapták vissza nyelvvizsgadíjukat

Majdnem 20 ezer kérelem érkezett be a Magyar Államkincstárhoz, és most már több mint 10 ezer fiatalnak tudtunk ezen keresztül segíteni. Minden fiatalt érint, aki még nem töltötte be a 35. évét - mondta Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára.

A fiatalok, diákok az Országos Diákparlament ülésén arra tettek javaslatot, hogy 30 éves korukig segítse őket azzal a kormány, hogy az első nyelvvizsgájuk díját utólagosan megtéríti és így ingyenessé válik - tette hozzá. Azért döntöttek mégis a 35 éves korhatár mellett, mert

nagyon sokan szívesen tanulnak annak érdekében, hogy minél könnyebben elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon,

vagy azt a tudásukat, ami már a rendelkezésükre áll, nyelvvizsgával is tudják igazolni - közölte Illés Boglárka.

A jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett,

államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga.

A helyettes államtitkár szerint a középfokú általános nyelvvizsgáért felszámolt vizsgadíjak 21-47 ezer forint között mozognak.

"Jelenleg a jogszabály úgy rögzíti, hogy a mindenkori minimálbér 25%-át tudjuk visszatéríteni utólagosan. Ez 2018-ban 34 500 forintot jelent. Ahogy látjuk a kérelmeket,

ez az összeg teljes mértékben tudja fedezni a nyelvvizsga díját, hiszen átlagosan 30 ezer forint értékben nyújtották be a fiatalok a nyelvvizsgadíj visszatérítése iránti utólagos kérelmet"

- emelte ki Illés Boglárka.

Fontos információk

A nyelvvizsga megszerzése után egy év áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fiatal a kérelmet benyújtsa a Magyar Államkincstárhoz. Fontos, hogy a nyelvvizsga letételének időpontjában még ne töltse be a 35. évét. Az viszont nem számít, hogy háűnyadik nyelvvizsgája: minden fiatalnak egy nyelvvizsga díját visszatérítik. Tehát

ha korábban már letett egy nyelvvizsgát, de még szeretne, és ezt 2018. január 1-jét követően teszi le, akkor egy nyelvvizsgadíj-visszatérítés iránti kérelmet be tud nyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

A támogatásra jelentkezhet minden magyar állampolgár, továbbá külön törvény szerint szabad mozgás, tartózkodás jogával rendelkező személy és Magyarország területén élő hontalan, menekült, oltalmazott, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy, valamint a nemzetközi megállapodás alapján magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi személy is.

