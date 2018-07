Késelés után: nagyobb védelem kellene a járművezetőknek

Nemcsak Magyarországon, de Európában is növekedett a járművezetők elleni atrocitások száma - mondta a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke.

"A 2000-es években sokkal ritkábban fordultak elő ilyen események, 2010 után ezek nagyon felerősödtek, az atrocitások száma nagy mértékben növekedett. Ez általános tendencia" - tette hozzá Nemes Gábor.

Közvetlenebb kapcsolat a járművezetők és utasok között

A járművezető ma már nemcsak járművet vezet, hanem univerzális tevékenységet tölt be, egyre közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania az utasokkal,

ezért is tartja szomorúnak a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége, hogy Magyarországon a járművezetés még mindig nem szakma. Feladatai közé tartozik a jegyárusítás, a jegyellenőrzés, s ez a közelebbi viszony konfliktusokat is eredményezhet. A mostani zuglói eset is példa erre - mondta Nemes Gábor.

Szigorítani kellene a jogszabályokat

A szakszervezeti elnök szerint a járművezetőknek nagyobb védelmet kellene nyújtani.

Aki közfeladatot ellátó személyt bántalmaz - ilyen a járművezető - három-öt év közötti büntetésre számíthat, de a legritkább esetben ítélik letöltendő börtönbüntetésre az elkövetőt, pedig voltak már súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó esetek is - jegyezte meg Nemes Gábor.

"Ennek érdekében

szigorítani kellene a jogszabályokat, illetve szükség lenne a teljes bekamerázásra.

Európában vannak olyan járművek, ahol a vezetőfülkék törhetetlen üvegből készülnek, vagy a jegyárusítás olyan módon valósul meg, hogy nem kerül testi kontaktusba a járművezető és az utas" - magyarázta a KSZOSZ elnöke.

Nem kell közbeavatkoznia a sofőrnek

Az előírás szerint a járművezetőnek nem kell elhagynia a vezetőfülkéjét, és olyan előírás sincs, hogy közbe kellene avatkoznia vitás szituációban, de a lojalitás és a segítségnyújtási szándék felülír mindent - mondta Nemes Gábor.

"A kolléga dönthet úgy, hogy bent marad a fülkéjében, és rádión keresztül kér segítséget.

A zuglói sofőr is megtehette volna, hogy nem áll meg, hanem szól a központnak, vagy akár egy udvarias felszólítást is mondhat, hogy hagyja abba a dohányzást" - tette hozzá.

Letartóztatás A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki

szombaton kora délután késsel támadt a 70-es trolibusz vezetőjére.



Az ügyészség a gyanúsított letartóztatását, míg a védő – a régebbi eljárási jogszabályban

meghatározott, ún. lakhelyelhagyási tilalom szabályainak megfelelő – bűnügyi felügyelet

elrendelését indítványozta.

A bíróság a végzésében megállapította, hogy a gyanúsított által megjelölt tartózkodási helyek nem

igazoltak, így a férfi terhére rótt bűncselekmények tárgyi súlyához igazodóan kiszabható büntetés

mértékére tekintettel megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított jelenléte az eljárás során nem

lenne biztosítható.

A gyanúsított több alkalommal volt büntetve erőszakos, vagyon és személy elleni bűncselekmények

miatt és jelenleg is több büntetőeljárás van ellene folyamatban. Ezek miatt megalapozottan lehet

tartani attól is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el.

Döntésében a bíróság figyelemmel volt a szükségesség, az arányosság és a fokozatosság elvére. A

bíróság a rendelkezésére álló adatok alapján, azt állapította meg, hogy a gyanúsítás szerinti

bűncselekmény jellegére, a gyanúsított személyi és családi körülményeire, valamint a gyanúsított

büntetőeljárás előtti életvitelére tekintettel, a személyes szabadságot érintő, kényszerintézkedéssel

elérni kívánt célok más, de kisebb korlátozással járó intézkedéssel nem lennének elérhetőek.

