Kiderült, mikor tiltják ki a dízeleket Budapestről

A dízelautók németországi kitiltásának minapi engedélyezésével kapcsolatban a főpolgármester elmondta: a magyar környezeti szabályozási rendszer nem hasonlítható a némethez, mert az általános közlekedési tilalom kimondására Magyarországon az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása. Ezen kívül Németországban több más kapcsolódó területen is előrébb tartanak.

"Budapesten is kell majd foglalkozni e kérdéssel, mi ezt a szakmai szempontok szerint legkorábban nyolc vagy tíz év múlva tudjuk bevezetni" - mondta Tarlós István. Hozzátette: az Autóklubot is felkérték, hogy készítsenek ők is előtanulmányokat a dízelüzemű járművek jövőjére vonatkozó állásfoglalások megsegítésére. (Korábban mi is megírtuk: valós a veszélye annak, hogy szabályozás hiányában Magyarország a német városokból kitiltott dízel üzemű gépkocsik temetőjévé válik.)

Beszélt a főpolgármester a tavaly ősszel kihirdetett, lépcsőzetesen bevezetésre kerülő szmogrendelet 2017. november 10-ig a 0-4-es környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának korlátozásáról szólt. November 11-től kiegészült a belső égésű motorral hajtott, rendszám nélküli segédmotoros kerékpárok forgalmának tilalmával.

Idén jön a következő fokozat: 2018. október 1-jén fog hatályba lépni az új kiegészítés, a 7-8-as forgalmi osztály, vagyis az Euro 3-as dízelüzemű gépjárművek forgalmának tilalma. Ezzel a korlátozottak aránya jelentősen megnő: 2015-ben az üzemben tartók harmadát érintette a szmogriadós közlekedési tilalom, idén ősztől ez az arány 40 százalékra fog emelkedni.

2019. október 1-jén lép hatályba az újabb szigorítás, akkortól már a 10-11-es környezetvédelmi osztályú, vagyis az Euro 4-es dízelüzemű gépjárművek tilalmával. Ekkor a használt gépjárművek mintegy fele, a 2015-ös adatok alapján 52 százalék fog a riasztási fokozat forgalomkorlátozása alá esni.

Az 55 százaléknál nagyobb mértékű fővárosi közlekedési korlátozás már nem megalapozott - hangsúlyozta Tarlós István.

Ha a korlátozás alá eső szennyező gépjárművek aránya 45 százalék alá fog csökkenni, akkor lesz indokolt a fővárosi szmogrendelet felülvizsgálata.

A következő fokozat majd a dízelüzemű Euro 5-ösök korlátozását jelenti, és azután pedig a 13-as dízelüzemű Euro 6-os gépjárművek kerülhetnek korlátozás alá.

A jogszabály következő felülvizsgálata a 2018-as adatok és az addigi tapasztalatok alapján 2019-ben lesz időszerű.

