Az autósok nem ismerik ezt a szabályt, és csak néznek, hogy jön a büntetés

A mai autók többsége már érintőképernyővel, beépített navigációval és okostelefonos kapcsolattal kerül a vásárlókhoz.

A vezetők így gyakran használják a telefonjuk funkcióit menet közben, sokszor anélkül, hogy ténylegesen a kezükbe vennék a készüléket. Ez azonban óhatatlanul felveti a kérdést: mikortól számít szabálytalannak a mobilhasználat vezetés közben, és mikor jár érte bírság?

Bár a technológia sokat változott, a közlekedési szabályok alapelvei nem. A KRESZ egyértelműen rögzíti, mikor tiltott a telefon használata, és azt is, milyen esetekben nem szankcionálható a vezető.

A hatályos szabályozás szerint a járművezető menet közben nem használhat kézben tartott mobiltelefont – olvasható a HEOL cikkében. A tiltás nem csupán a telefonálásra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre, amikor a készülék a vezető kezében van. Ide tartozik például az üzenetírás, az alkalmazások kezelése vagy akár a hívásfogadás is.

Vagyis önmagában az a tény, hogy a mobiltelefon a kézben van és használják, már jogsértésnek számít. Ugyanakkor a szabályozás nem tiltja a készülék használatát abban az esetben, ha az rögzített tartóban van elhelyezve, például a műszerfalon vagy a szellőzőrácson, és a vezető onnan használja azt – például navigáció vagy kihangosított hívás céljából.

Mit jelent az, hogy „vezetés közben”?

A „vezetés közben” kifejezés jogi értelmezése sokszor félreértésekhez vezet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szabály nemcsak a haladó járműre vonatkozik. A hatóságok egységes álláspontja szerint addig nem szabad kézben tartani és használni a telefont, amíg az autó nem parkolt le biztonságosan, a forgalomból kivonva.

Ez azt jelenti, hogy például

piros lámpánál, dugóban vagy ideiglenes megállás során sem megengedett a kézben tartott mobiltelefon használata. A jogalkalmazás szempontjából ezek a helyzetek továbbra is a vezetés részének minősülnek.

Mi a helyzet az érintőképernyőkkel és fedélzeti rendszerekkel?

A modern autók érintőképernyős rendszereinek használata nem esik automatikusan a mobiltelefon-használatra vonatkozó tiltás alá. Ide tartoznak azok a megoldások is, amelyek a telefon funkcióit vetítik ki az autó kijelzőjére. Fontos azonban, hogy ez nem jelent korlátlan szabadságot.

Amennyiben a kijelző kezelése elvonja a vezető figyelmét, és ez a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a rendőrség más jogcímen – például a figyelmetlen járművezetés miatt – intézkedhet és bírságot szabhat ki.

Mekkora a büntetés?

A kézben tartott mobiltelefon használata esetén 2025-ben az alábbi szankciókat alkalmazták Magyarországon:

Helyszíni bírság: 26 ezer forint

Szabálysértési eljárás esetén: akár 52 ezer forint

Büntetőpont: 3 pont a jogosítványra

Amennyiben a vezető nem fogadja el a helyszíni bírságot, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik tovább, ahol a kiszabható összeg jelentősen magasabb is lehet. A büntetőpontok ebben az esetben is megmaradnak.

A modern technológia sok kényelmi funkciót kínál, de a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges szempont. Éppen ezért még akkor is érdemes körültekintően eljárni, ha egy adott helyzet technikailag nem tűnik egyértelműen szabálytalannak.

Magyarországon a VÉDA-rendszer működése miatt különösen fontos, hogy a sofőrök fokozottan figyeljenek a szabályokra!

A VÉDA-rendszer Magyarország országos közlekedésbiztonsági hálózata, amely kamerákkal és szenzorokkal figyeli a sebességet, a tilos jelzésen történő áthaladást és más szabályszegéseket.