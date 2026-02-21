ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az autó vezetője egy mobiltelefont tart a kezében.
Nyitókép: Pixabay

Az autósok nem ismerik ezt a szabályt, és csak néznek, hogy jön a büntetés

Infostart

A mobiltelefon használata vezetés közben továbbra is az egyik leggyakoribb szabálysértés a közutakon. A KRESZ pontosan meghatározza, mikor számít jogsértőnek a telefonhasználat, és mikor szabható ki érte bírság.

A mai autók többsége már érintőképernyővel, beépített navigációval és okostelefonos kapcsolattal kerül a vásárlókhoz.

A vezetők így gyakran használják a telefonjuk funkcióit menet közben, sokszor anélkül, hogy ténylegesen a kezükbe vennék a készüléket. Ez azonban óhatatlanul felveti a kérdést: mikortól számít szabálytalannak a mobilhasználat vezetés közben, és mikor jár érte bírság?

Bár a technológia sokat változott, a közlekedési szabályok alapelvei nem. A KRESZ egyértelműen rögzíti, mikor tiltott a telefon használata, és azt is, milyen esetekben nem szankcionálható a vezető.

A hatályos szabályozás szerint a járművezető menet közben nem használhat kézben tartott mobiltelefont – olvasható a HEOL cikkében. A tiltás nem csupán a telefonálásra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre, amikor a készülék a vezető kezében van. Ide tartozik például az üzenetírás, az alkalmazások kezelése vagy akár a hívásfogadás is.

Vagyis önmagában az a tény, hogy a mobiltelefon a kézben van és használják, már jogsértésnek számít. Ugyanakkor a szabályozás nem tiltja a készülék használatát abban az esetben, ha az rögzített tartóban van elhelyezve, például a műszerfalon vagy a szellőzőrácson, és a vezető onnan használja azt – például navigáció vagy kihangosított hívás céljából.

Mit jelent az, hogy „vezetés közben”?

A „vezetés közben” kifejezés jogi értelmezése sokszor félreértésekhez vezet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szabály nemcsak a haladó járműre vonatkozik. A hatóságok egységes álláspontja szerint addig nem szabad kézben tartani és használni a telefont, amíg az autó nem parkolt le biztonságosan, a forgalomból kivonva.

Ez azt jelenti, hogy például

piros lámpánál, dugóban vagy ideiglenes megállás során sem megengedett a kézben tartott mobiltelefon használata. A jogalkalmazás szempontjából ezek a helyzetek továbbra is a vezetés részének minősülnek.

Mi a helyzet az érintőképernyőkkel és fedélzeti rendszerekkel?

A modern autók érintőképernyős rendszereinek használata nem esik automatikusan a mobiltelefon-használatra vonatkozó tiltás alá. Ide tartoznak azok a megoldások is, amelyek a telefon funkcióit vetítik ki az autó kijelzőjére. Fontos azonban, hogy ez nem jelent korlátlan szabadságot.

Amennyiben a kijelző kezelése elvonja a vezető figyelmét, és ez a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a rendőrség más jogcímen – például a figyelmetlen járművezetés miatt – intézkedhet és bírságot szabhat ki.

Mekkora a büntetés?

A kézben tartott mobiltelefon használata esetén 2025-ben az alábbi szankciókat alkalmazták Magyarországon:

Helyszíni bírság: 26 ezer forint

Szabálysértési eljárás esetén: akár 52 ezer forint

Büntetőpont: 3 pont a jogosítványra

Amennyiben a vezető nem fogadja el a helyszíni bírságot, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik tovább, ahol a kiszabható összeg jelentősen magasabb is lehet. A büntetőpontok ebben az esetben is megmaradnak.

A modern technológia sok kényelmi funkciót kínál, de a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges szempont. Éppen ezért még akkor is érdemes körültekintően eljárni, ha egy adott helyzet technikailag nem tűnik egyértelműen szabálytalannak.

Magyarországon a VÉDA-rendszer működése miatt különösen fontos, hogy a sofőrök fokozottan figyeljenek a szabályokra!

A VÉDA-rendszer Magyarország országos közlekedésbiztonsági hálózata, amely kamerákkal és szenzorokkal figyeli a sebességet, a tilos jelzésen történő áthaladást és más szabályszegéseket.

Kezdőlap    Autó    Az autósok nem ismerik ezt a szabályt, és csak néznek, hogy jön a büntetés

bírság

mobiltelefon

autó

kresz

autóvezetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz

Sayfo Omar a Béketanács lehetőségeiről: a Hamász lefegyverzése kemény dió lesz
Az iszlamista szervezet ragaszkodik a könnyű fegyverzetéhez, ugyanis ha feladná, akkor a támogató klánokkal együtt ki lenne szolgáltatva a gázai politikai ellenfeleinek – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Mint fogalmazott, a gázai konfliktus rendezéséhez nem elég a pénz és az erő, informális egyezkedésekre és alkukra is szükség lesz.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 11:12
Az egyik üzemanyag-típusból még ma érdemes feltankolni, holnaptól már jobban fog fájni
2026. február 20. 06:36
Gyorshajtó a magyar, és ez aggasztja az uniót
×
×