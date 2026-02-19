ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.19
usd:
321.72
bux:
127820.56
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autó ikonja látszik egy érintőképernyőn.
Nyitókép: Pixabay

Ez lehet az autózás időzített bombája

Infostart

Mostantól pontlevonás jár az Euro NCAP teszteken, ha minden érintőképernyős egy autóban. Bár nem kötelező, de a gyártók lapértesülés szerint vélhetően követik az ajánlást.

Az autógyártók ismét a hagyományos fizikai gombok felé fordulhatnak, miután az Euro NCAP frissítette töréstesztprotokolljait. Az új szabályok célja, hogy csökkentsék a vezetők figyelmének elterelését, amelyet az egyre nagyobb és összetettebb érintőképernyők okozhatnak.

Az idei évtől kezdve bizonyos alapvető funkciók fizikai vezérlése elengedhetetlen ahhoz, hogy egy autó megszerezze a maximális, ötcsillagos biztonsági minősítést. Ezek közé tartozik az irányjelző, az ablaktörlő, a vészvillogó, a kürt és a segélyhívó (SOS) rendszer. Ha ezeket kizárólag érintőképernyőről lehet kezelni, az autó pontlevonást kap, ami rontja az összesített értékelést – olvasható a hvg.hu cikkében.

Bár az Euro NCAP minősítése nem jogszabály, a gyártók számára kulcsfontosságú marketingeszköz, ezért komoly nyomást jelent. A szervezet szerint a fizikai gombok használata növeli a biztonságot, mivel a vezetőnek nem kell a kijelzőn keresgélnie a funkciókat, így tovább tud az útra figyelni. Emellett egy meghibásodott érintőképernyő akár több fontos funkciót is elérhetetlenné tehet.

A változás különösen azokat a gyártókat érinti, amelyek minimalista, szinte teljesen érintőképernyő-alapú belső teret alkalmaztak. A Volkswagen már reagált: az új elektromos ID-modellekben visszahozzák a hagyományos kezelőszerveket, a márka formatervezési vezetője pedig elismerte, hogy hiba volt a létfontosságú funkciókat kizárólag érintőképernyőre bízni.

A Hyundai hibrid megoldást alkalmaz, míg a Tesla szintén visszahozta az irányjelző kart a frissített Model 3 és Model Y modellekben.

Az autógyártóknak három évük van arra, hogy az új követelményekhez igazítsák járműveik belső kialakítását – írja a lap.

Kezdőlap    Autó    Ez lehet az autózás időzített bombája

biztonság

autó

figyelem

érintőképernyő

törésteszt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte
A norvég Bodö/Glimt a Manchester City után az Internazionalét is legyőzte a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A szerdai mérkőzések eredményei: Qarabag–Newcastle United 1–6, Bodö/Glimt–Internazionale 3–1, FC Bruges–Olympiakosz 3–3, Olympiakosz–Bayer Leverkusen 0–2.
96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdett gyengülni a forint

Elkezdett gyengülni a forint

Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mellett a magyar energiaellátás helyzetéről szóló hírek, illetve a hazai gazdasági kockázatok esetleges megváltozása mozgathatják az árfolyamokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot

Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot

Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

The White House spokeswoman says there are "many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 05:12
Valami nem kerek a plug-in hibrid autókkal – „sokkoló” vizsgálat
2026. február 18. 05:36
Kijöttek az egyhetes országos razzia eredményei: százával kapcsolták le a sofőröket
×
×