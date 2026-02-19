Ez lehet az autózás időzített bombája

Az autógyártók ismét a hagyományos fizikai gombok felé fordulhatnak, miután az Euro NCAP frissítette töréstesztprotokolljait. Az új szabályok célja, hogy csökkentsék a vezetők figyelmének elterelését, amelyet az egyre nagyobb és összetettebb érintőképernyők okozhatnak.

Az idei évtől kezdve bizonyos alapvető funkciók fizikai vezérlése elengedhetetlen ahhoz, hogy egy autó megszerezze a maximális, ötcsillagos biztonsági minősítést. Ezek közé tartozik az irányjelző, az ablaktörlő, a vészvillogó, a kürt és a segélyhívó (SOS) rendszer. Ha ezeket kizárólag érintőképernyőről lehet kezelni, az autó pontlevonást kap, ami rontja az összesített értékelést – olvasható a hvg.hu cikkében.

Bár az Euro NCAP minősítése nem jogszabály, a gyártók számára kulcsfontosságú marketingeszköz, ezért komoly nyomást jelent. A szervezet szerint a fizikai gombok használata növeli a biztonságot, mivel a vezetőnek nem kell a kijelzőn keresgélnie a funkciókat, így tovább tud az útra figyelni. Emellett egy meghibásodott érintőképernyő akár több fontos funkciót is elérhetetlenné tehet.

A változás különösen azokat a gyártókat érinti, amelyek minimalista, szinte teljesen érintőképernyő-alapú belső teret alkalmaztak. A Volkswagen már reagált: az új elektromos ID-modellekben visszahozzák a hagyományos kezelőszerveket, a márka formatervezési vezetője pedig elismerte, hogy hiba volt a létfontosságú funkciókat kizárólag érintőképernyőre bízni.

A Hyundai hibrid megoldást alkalmaz, míg a Tesla szintén visszahozta az irányjelző kart a frissített Model 3 és Model Y modellekben.

Az autógyártóknak három évük van arra, hogy az új követelményekhez igazítsák járműveik belső kialakítását – írja a lap.