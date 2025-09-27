ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Infostart

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.

Németország és egyben Európa legnagyobb, több mint 22 millió taggal rendelkező autóklubja minden évben elvégzi a téli gumik tesztjét is. Az idei a beszámolók szerint abban különbözött a korábbiaktól, hogy nagy hangsúlyt helyezett az olcsó modellekre is. A teszt 225/40 R18 méretben zajlott különböző árkategóriában, gumiabroncsonként 93 és 177 euró között.

A következtetés nem éppen hízelgő volt, az ADAC ugyanis arra következtetésre jutott, hogy szinte valamennyi vizsgált olcsó gumiabroncs nem megfelelő. Azaz a takarékosság a téli időjárási viszontagságok közepette megbosszulhatja magát, és veszélyessé válhat. A klub ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a különösen óvatosnak kell lenni az akciókkal.

Az ADAC 31 téli gumiabroncsot tesztelt, a hírportálok szerint ebből 14-et választott ki az alacsonyabb árkategóriából. Ez utóbbi célja annak felmérése volt, hogy a prémium modellekkel szemben miként teljesítenek: a 14-ből ugyanis 11 „nem megfelelő” minősítést kapott.

A gumiabroncsoknak száraz, nedves, illetve kifejezetten téli utakon jól, legalábbis megfelelően kellett teljesíteniük, így egyebek között az autó sávban tartásával. valamint a fékút hosszúságát illetően. Az említett 11 gumi legalább egy feladatban olyan gyenge teljesítményt ért el, hogy hibásnak kellett minősíteni.

Ezek a termékek biztonsági kockázatot jelentenek az autósok számára

– hangzott a minősítés.

A vizsgált gumiabroncsok közül a paraméterek alapján megbukott a Syron Everest 2, a CST Medallion Winter WCP1, az Evergreen EW66, a Goodride SW608, a Star Performer Stratos UHP és a Tomket Snowroad Pro 3 modell is.

Többek között tesztelték a fékút hosszát 80 km/órás sebességnél nedves úton. Míg a Syron Everest 2 féktávolsága meghaladta a 47 métert, addig egy másik olcsó modell, a Momo W-20 Northpole esetében ugyanakkor kevesebb mint 33 métert mértek.

Külön kategóriát jelentettek az úgynevezett prémium modellek. A teszt alapján ezek a „meggyőző” minősítést kapták. A teszt győztese a Goodyear UltraGrip Performance volt, amely 32 méternél kisebb féktávolságot ért el, és száraz meg téli útviszonyok között egyaránt jól teljesített. A tesztelőket azzal is meggyőzte, hogy az előre jelzett futásteljesítmény meghaladta a 76 ezer kilométert. A második helyet a Michelin Pilot Alpin 5 szerezte meg, de a Bridgestone és a Dunlop tesztelt gumiabroncsai is hasonló minősítést értek el.

A prémium modellek hátránya, hogy drágábbak: a Goodyear és a Michelin 171, illetve 177 euróba, ezzel szemben az említett a Syron 126 euróba kerül.

Autó    ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

németország

teszt

autó

téli gumi

adac

