A politika megosztja a cseheket, a barátságok viszont összekötik őket – kutatás mutatja, mennyire

Egyre megosztottabbnak érzékelik a cseh társadalmat az ott élők – derül ki az NMS közvélemény-kutató ügynökség friss, ezer felnőtt megkérdezésével készült felméréséből. A válaszadók 70 százaléka szerint ma élesek a társadalmi ellentétek, háromnegyedük pedig úgy látja, hogy az elmúlt tíz évben tovább mélyültek a különbségek az egyes csoportok között.

Sokan érzik úgy, hogy elromlott a közbeszéd is: a csehek 61 százaléka szerint egyre kevesebben hajlandók meghallgatni a más véleményen lévőket, 60 százalékuk pedig attól tart, hogy a társadalom olyan zárt csoportokra szakad, amelyek tagjai már szinte szóba sem állnak egymással.

A kutatás azonban egy érdekes ellentmondásra is rávilágít: miközben a többség kibékíthetetlen táborokról beszél, a saját személyes kapcsolataik egészen mást mutatnak.

A válaszadók 57 százalékának ugyanis van olyan közeli barátja, aki olyan pártra szavaz, amelyet ő maga soha nem támogatna.

Ráadásul a kormánypárti és az ellenzéki szavazók baráti köre szinte pontosan ugyanolyan sokszínű. A kutatók egy speciális mutatóval azt is megvizsgálták, hányféle társadalmi és szakmai csoporttal tartanak kapcsolatot az emberek. Kiderült, hogy a csehek több mint 80 százalékának változatos a társasági köre, és csupán 18 százalék él zárt közegben. A válaszadók kétharmadának van eltérő iskolai végzettségű közeli barátja, tízből négyen ismernek tartósan munkanélküli embert, negyedüknek pedig roma származású közeli barátja is van.

Ahogy Jakub Bakule, az NMS igazgatója fogalmazott: a kormánypárti és az ellenzéki szavazók valójában nem két átjárhatatlan táborban élnek, sokkal inkább a társadalomról alkotott képükben és a hozzáállásukban különböznek.

A felmérés arra is rámutat, mi segít áthidalni a különbségeket. A megkérdezettek kétharmada szerint kényes vagy politikai témákról sokkal könnyebb személyesen beszélgetni, mint az interneten.

Azok, akiknek sokszínű a baráti körük, kétszer nagyobb valószínűséggel bíznak meg a más politikai nézeteket vallókban.

Ezzel szemben a közösségi média inkább bezár: tízből hat cseh úgy véli, hogy az online térben mindenki csak a saját véleményét hallja vissza. A kutatás szerint, akik naponta több mint két órát töltenek a közösségi oldalakon, még a saját szomszédaikban is kevésbé bíznak.

Bár a különböző hátterű emberek a családban, a munkahelyen és a szomszédságban továbbra is találkoznak egymással, a válaszadók közel fele szerint az elmúlt évtizedben ritkultak a személyes baráti találkozások.