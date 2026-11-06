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Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images

Három, Amerikába tartó, orosz dízellel teli tankerből kettő irányt váltott

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nem az amerikai választási eredmény a közvetlen kiváltó ok, de épp a választás másnapján váltott irányt két, az Egyesült Államokba dízelt szállító orosz hajó. A járművek Trump és Putyin elnökök alkuja alapján szállítottak volna üzemanyagot Amerikába, de immár másfelé tartanak.

Két, eredetileg amerikai kikötőkbe tartó, orosz dízelt szállító tanker változtatott útvonalat, és ezzel komoly veszélybe került Donald Trump és Vlagyimir Putyin vitatott energiaügyi megállapodása. Mindez szerdán, a félidős választások másnapján derült ki – a jelek azonban arra utalnak, hogy inkább a helyi hatóságok és a szövetségi kormányzat közötti jogértelmezési ellentétek, mintsem a súlyos republikánus vereség volt a kiváltó ok.

Az amerikai vásárlók ugyanis nem akarnak kockáztatni: hiába adott a Trump-kormányzat átmeneti felmentést az orosz üzemanyag behozatala alól, a szállítmányok átvétele – a helyi szintű törvények miatt – súlyos jogi és pénzügyi következményekkel járhat.

A Financial Times hajókövetési adatokra hivatkozó jelentése szerint a két hajó közül a Talisman nevű, orosz zászló alatt közlekedő tanker a Földközi-tenger felé fordult, és Algéria partjainál vár új megrendelésre. A Leruo nevű, Sierra Leone-i zászló alatt hajózó szállító pedig az Egyesült Államok helyett már Brazíliát jelöli meg úti célként. Egy harmadik tanker, az Agioi Fanendes az amerikai keleti part felé tartott, de nem volt visszaigazolt vásárló a rakományára.

Az, hogy miért váltottak irányt az orosz dízelt szállító hajók, elsősorban jogi problémára vezethető vissza.

Az amerikai kongresszus 2022-ben, Ukrajna megtámadása után tiltotta meg az orosz olajtermékek behozatalát. A Trump elnök által adott közelmúltbeli felmentést mindkét amerikai pártban nemtetszés fogadta. Több politikus is figyelmeztette a kikötőket és a kereskedőcégeket: az orosz dízel átvétele milliós bírságokat, sőt büntetőjogi következményeket is maga után vonhat. New Jersey demokrata kormányzója, Mikie Sherrill külön üzent erről az állam kikötőinek.

A történetnek természetesen különös politikai jelentőséget ad, hogy Trump republikánus pártja súlyos vereséget szenvedett a keddi félidős választásokon. A demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereztek és januártól, amikor az új törvényhozók felveszik a mandátumukat, korábbi ígéretükhöz híven, vizsgálatot indíthatnak az orosz dízelüzlet hátteréről.

A szenátus külügyi bizottsága már most felszólította az érintett bankokat, kikötőket és vállalatokat, hogy őrizzék meg az ügylet dokumentumait.

Donald Trumpnak az orosz elnökkel kötött októberi ügylete először 300 ezer, majd novemberben további 500 ezer, később pedig egymillió tonna dízelt szállításáról szólt – Amerikába és a világpiacra. Az elemzők viszont már akkor is kételkedtek az alku árlehajtó hatásában: az első szállítmány az Egyesült Államok egynapi dízelfogyasztásának még a háromnegyedét sem fedezte volna.

A Kreml ugyanakkor tagadja, hogy kudarcba fulladt volna az üzlet. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint a szállítmányok kereskedelmi ügyletek, és az összes dízel „megtalálja a vevőjét”. lesz vevője. Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja pedig hamisnak nevezte a tankerek irányváltásáról szóló híreket.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Három, Amerikába tartó, orosz dízellel teli tankerből kettő irányt váltott

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