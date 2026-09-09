Igazán érdekes V4-csúcs jön csütörtökön, Magyar Péter is Pozsonyban lesz

„A Visegrádi Négyek csütörtöki, pozsonyi találkozóján a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetés lesz az egyik fő téma” – közölte Andrej Babiš cseh miniszterelnök. Szerinte a V4-országoknak lehetőségük van arra, hogy az Európai Tanácsban folytatott tárgyalások során további szövetségeseket szerezzenek. A V4 miniszterelnökei emellett az üzemanyagok magas árának lehetséges közös európai megoldásáról is tárgyalnak majd.

Andrej Babiš cseh kormányfő rámutatott az üzemanyagárak emelkedésére, és ezért az olajfinomítókat bírálta, amelyek szerinte „rendkívül magas” árréssel dolgoznak. A helyzetet egyaránt befolyásolja a közel-keleti konfliktus, az ukrajnai háború, valamint az ukrán és az orosz finomítók elleni támadások, és Andrej Babiš szerint ez már kritikus helyzetet teremtett.

A miniszterelnök hangsúlyozta, európai szinten is fel kell tenni a kérdést, hogy a finomítók nem viszik-e túlzásba az árrésük növelését. „Nincs elegendő finomítói kapacitás, mert Európa azt gondolta, hogy mindent megold majd a nap és a szél. Ez alapvető tévedés és hatalmas probléma” – tette hozzá Andrej Babiš.

Elmondása szerint örülne annak, ha a V4 ismét „a régi idők módjára” működne, utalva korábbi kormányának időszakára. Üdvözölte, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére ismét találkoznak a visegrádi országok kormányfői.

„Pozsonyban elsősorban a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keret stratégiájával foglalkozunk majd. Ez hagyományosan a nettó befizetők és a kedvezményezett országok közötti küzdelem lesz. A V4 nagyon fontos régió. Egyetértünk abban, hogy a kibocsátási egységek árai magasak, és az ETS 2-ről is hasonlóan vélekedünk. Emellett foglalkoznunk kell azzal is, ami a finomítókban történik. Ezek lesznek tehát a fő témák” – jelezte Babiš.

Megemlítette, hogy az ír miniszterelnökkel, Micheál Martinnal is tárgyalnak, mivel Írország jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, így befolyással bír az uniós költségvetésről folytatott tárgyalásokra. A V4-országok a vele folytatott megbeszéléssel szeretnék javítani tárgyalási pozíciójukat. „A V4-nek megvan a lehetősége arra, hogy további szövetségeseket szerezzen az Európai Tanácsban” – tette hozzá a cseh miniszterelnök.

A lengyel sajtó az elmúlt napokban Oroszországot, Ukrajnát és az európai biztonságot helyezte előtérbe. A lengyel kormány kommunikációjában Donald Tusk egyre erősebben hangsúlyozza, hogy Európának saját védelmi képességeit kell megerősítenie. Tusk szerint a SAFE program kulcsfontosságú a lengyel lég- és drónvédelem finanszírozásában. A lengyel sajtó szerint Donald Tusk nem elsősorban a klasszikus V4-es gazdasági kérdések miatt érkezik Pozsonyba, hanem várhatóan az európai és közép-európai biztonságról, az orosz fenyegetésről és Ukrajnáról, illetve az európai védelem megerősítéséről is szeretne tárgyalni.