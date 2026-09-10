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Micheál Martin ír miniszterelnök és Magyar Péter.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter ezt üzeni az Európai Uniónak

Infostart / MTI
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Európa fordulóponthoz érkezett: a vezetőknek el kell dönteniük, hogy az Európai Unió csak túlélni akar a következő évtizedben, vagy a győztesek közé akar tartozni – hangsúlyozta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, a visegrádi négyek csúcstalálkozója előtt Micheál Martin ír miniszterelnökkel kezdte meg a pozsonyi tárgyalásait.

Kiemelte, hogy Magyarország konstruktív, őszinte és kemény európai tárgyalópartner lesz a magyar emberek és vállalatok érdekének képviselete során.

Mint írta, Magyarország erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne látni. „Ehhez őszinte párbeszédre van szükség és arra, hogy újra az emberek életét meghatározó kérdésekről tárgyaljunk, ne a megosztó ideológiai kérdésekről. Magyarország készen áll” – fogalmazott a kormányfő.

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