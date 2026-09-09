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A korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium, mostantól Miniszterelnökség egyik terme, ahol a jövőben a kormányüléseket tartják – az asztal mellett Magyar Péter miniszterelnök
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is – videó

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Államadósság, benzinár, a rendőrség létszáma, csütörtöki V4-csúcs, azbesztszennyezés – a kormányülés előtt tett közzé a témákról videót Magyar Péter miniszterelnök.

A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter a szerdai kormányülés – amelyen 38 napirendi pontot tárgyalnak – előtt azt mondta: miközben a Fidesz-kormány 16 év alatt eladósította Magyarországot, csak a választás előtt 5 ezer milliárd forinttal növelték Magyarország államadósságát, egy teljesen kivéreztetett költségvetéssel adták át a kasszát az új kormánynak.

„Most azzal jelentkezett a kéthónapos szabadságát töltő bukott miniszterelnök, hogy a Tiszához köthető a rekord államadósság. Ebben persze partnere a Fidesznek a zöld Fidesz is. Az Országgyűlésben egészen döbbenetes, hogy hogyan hazudják el a tényeket, miközben (...) rekord államadóssággal adják át a költségvetést” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a Tisza-kormánynak úgy sikerült csaknem ezer milliárd forinttal csökkenteni a hiányt, hogy lezárta a felesleges költekezéseket és a szabad rablást.

Úgy folytatta: a Fidesz-kormány alatt 5000 fővel csökkent a rendőrség létszáma, minimális rendőri jelenlét maradt a legtöbb településünkön, és ezek után számon kérik a Tiszán pár hét után a kiemelkedő rendvédelmi béremelést.

A miniszterelnök szerint ugyanezt tették egyébként a szociális és gyermekvédelmi dolgozókkal és a pedagógusokkal éveken keresztül.

„Természetesen ettől függetlenül a kormányzás a mi felelősségünk, és mi folytatjuk a megkezdett végrehajtását a programjainknak, elfogadjuk nemsokára a 2026-os módosított költségvetést, amiben annyi történt, hogy a valóságot írtuk le, bármit is hazudnak a fideszes képviselők, két őrjöngés vagy bohóckodás közben a magyar parlamentben” – hangsúlyozta Magyar Péter.

Hozzáfűzte, hogy megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése: csökkenő pályára kell állítanunk a költségvetés hiányát, az államadósságnak is csökkennie kell, kiszámíthatónak kell lenni a magyar költségvetésnek, s az embereknek, a magyar vállalatoknak és a piacoknak is bízni kell a költségvetés hitelességében.

Közölte azt is, hogy

szóba kerül majd a kormányülésen a dízel és a benzin ára, ami a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt a kutakon mint most.

„Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon, rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen jelenleginél is még magasabb az ár a környező országokban egy-kettőt kivéve” –- mondta.,

Megjegyezte, hogy a szerdai kormányülésre „berendelték” Hernádi Zsoltot, a Mol-csoport vezérigazgatóját és az olajtársaság egyéb vezetőit is. A vezetőkkel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az „elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből”.

Rámutatott, hogy

  • soha nem látott módon Oroszország hetek óta dízelt importál, s nem exportál,
  • és továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi-szorosnál,
  • a kőolaj ára pedig a 100 dollárt is meghaladja.

Ettől függetlenül, a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, akik a gépkocsival járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába, de nem úgy, hogy készlethiány alakuljon ki a magyar kutakon – ígérte a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint csütörtök egy fontos nap lesz: Pozsonyba utazik a Visegrádi Négyek találkozójára; a szlovák elnökség megkezdi a munkáját a V4-ek szövetségében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök meghívta az ír miniszterelnököt Pozsonyba, így öten tárgyalnak majd az unió előtt álló kihívásokról, és a Visegrádi Négyek érdekeiről.

Mint elhangzott, a kormányülésen tárgyalnak továbbá az azbesztszennyezésről és a Dunán épített fenékküszöbről is.

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Államadósság, benzinár, a rendőrség létszáma, csütörtöki V4-csúcs, azbesztszennyezés – a kormányülés előtt tett közzé a témákról videót Magyar Péter miniszterelnök.
 

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