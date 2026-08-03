Andrej Babis: Spanyolország a merkeli utat követi a migrációban

Andrej Babis a mostani eseményeket a 2015-ös migrációs válsághoz hasonlította. Szerinte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pontosan ugyanazt a politikát folytatja, mint amit Angela Merkel volt német kancellár képviselt a „Wir schaffen das”, vagyis „Meg tudjuk csinálni” jelszóval. A cseh kormányfő úgy véli, Merkel annak idején belpolitikai okokból, a liberális és zöld szavazók megnyerése érdekében nyitotta meg a határokat, Sánchez pedig most hasonló lépéseket tesz.

A cseh miniszterelnök radikális lépést sürget: álláspontja szerint Spanyolországot a jelenlegi helyzet miatt azonnal ki kellene zárni a schengeni övezetből, és le kellene zárni a határait. Megjegyezte, hogy Olaszország már hozott is korlátozó intézkedéseket, pedig nem is határos Spanyolországgal.

Andrej Babis felháborítónak nevezte, hogy miközben az Európai Unió hivatalos célja az illegális migráció visszaszorítása, az egyik tagállam ezzel ellentétes politikát folytat.

Emlékeztetett arra, hogy a spanyol kormány tavaszi rendeletével félmillió illegális bevándorló tartózkodását legalizálta egy évre, ami a családtagokkal együtt már 1,2 millió kérelmezőt jelent. A cseh kormányfő szerint a ceutai tömeges átlépések közvetlenül ennek a döntésnek a következményei.

Andrej Babis hangsúlyozta, hogy Csehország a jövőben is a zéró tolerancia elvét követi az illegális migrációval szemben. Ennek jegyében a cseh kormány növeli a belügyminisztérium költségvetését és a rendőrség létszámát. A terveik szerint a jelenlegi több mint 41 ezer fős rendőri állományt 2027-re csaknem 43 ezerre bővítik, miközben a pályakezdő rendőrök fizetését fokozatosan 50 ezer cseh koronára emelik.

A cseh miniszterelnök összegzésként úgy fogalmazott: Európa semmit sem tanult az elmúlt évtized tapasztalataiból.

Felidézte, hogy amikor 2016-ban Orbán Viktor kerítést épített a magyar határon, mindenki támadta, mára viszont sokan felismerték a probléma súlyát, de valódi megoldás még mindig nem született. Babiš rámutatott, hogy az évente érkező mintegy 800 ezer illegális bevándorló miatt a várt társadalmi integráció és a béke nem valósult meg Európában.

A Frontex legfrissebb adatai egyébként azt mutatják, hogy a nyomás jelen van, de mérséklődött: az Európai Unió külső határain tavaly közel 178 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak, míg egy évvel korábban ez a szám még a 239 ezret is meghaladta.