Újra fellángolhat a vita a Benes-dekrétumok miatt

Peter Pellegrini hangsúlyozta: bízik abban, hogy a kérdés nem vezet komoly konfliktushoz a két ország között, és a szlovák, illetve a magyar kormány pragmatikus, technikai megoldást talál a vitás ügyek rendezésére. Úgy fogalmazott: nem lenne elfogadható, hogy a második világháború után nyolcvan évvel még mindig előfordulhassanak vagyonelkobzások a Benes-dekrétumokra hivatkozva.

„Fontos egy lehetséges mechanizmus megtalálása, amely megakadályozza, hogy még most, 2026-ban vagy 2027-ben is vagyonkonfiskálásra kerüljön sor a dekrétumok alapján. Ha az erről szóló párbeszédet sikerül tisztán pragmatikus és technikai megoldást kereső keretek közé terelni, akkor úgy vélem, semmi sem fog a Szlovákia és Magyarország közti jó kapcsolatok útjába állni” – jelentette ki Peter Pellegrini.

A Benes-dekrétumokat Edvard Benes akkori csehszlovák elnök adta ki a háború idején és közvetlenül utána. A rendelkezések jelentősen érintették a német és a magyar kisebbség vagyonjogi helyzetét, és

mind a mai napig lehetővé teszik földterületek elkobzását is.

Magyar Péter már az áprilisi magyarországi választások után jelezte: rendezni kell ezt a kérdést Szlovákiával. Robert Fico miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében azt kérte, hogy a jövőben ne lehessen a magyar kisebbség tagjaitól földeket elkobozni a dekrétumokra hivatkozva. Emellett bírálta azt a szlovák jogszabályt is, amely akár fél év szabadságvesztéssel büntetheti a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

Robert Fico korábban úgy reagált: Szlovákia és Magyarország továbbra is eltérően ítéli meg a dekrétumok kérdését. A pozsonyi parlamenten kívüli Magyar Szövetség szerint ugyanakkor 1991 óta több mint ötezerháromszáz földterületet kobozhattak el a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Az állami földalap kezelője ezt vitatja, és azt állítja: az esetek többsége csupán korábbi hibás földnyilvántartási bejegyzések javítása volt.

Peter Pellegrini most azt mondja: államfőként mindent megtesz azért, hogy az esetleges feszültségeket gyorsan elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez. A szlovák elnök egyúttal üdvözölte Magyar Péter kijelentését a visegrádi együttműködés erősítéséről is, amely szerinte jó alapot teremthet a szlovák–magyar kapcsolatok további fejlesztéséhez.