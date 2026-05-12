2026. május 12. kedd
Peter Pellegrini megválasztott szlovák elnök a Zuzana Caputová hivatalban lévő elnökkel a pozsonyi elnöki palotában, a Grassalkovich-kastélyban tartott sajtóértekezleten 2024. május 16-án. Az előző nap Robert Fico szlovák miniszterelnököt Nyitrabányán több lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi, a politikus állapota stabil, de továbbra is nagyon súlyos.
Újra fellángolhat a vita a Benes-dekrétumok miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök szerint olyan technikai megoldásra van szükség, amely megakadályozza, hogy a Benes-dekrétumok alapján ma is föld- vagy vagyonelkobzások történjenek Szlovákiában. Az államfő erről azt követően beszélt, hogy a magyar parlament miniszterelnökké választotta Magyar Pétert.

Peter Pellegrini hangsúlyozta: bízik abban, hogy a kérdés nem vezet komoly konfliktushoz a két ország között, és a szlovák, illetve a magyar kormány pragmatikus, technikai megoldást talál a vitás ügyek rendezésére. Úgy fogalmazott: nem lenne elfogadható, hogy a második világháború után nyolcvan évvel még mindig előfordulhassanak vagyonelkobzások a Benes-dekrétumokra hivatkozva.

„Fontos egy lehetséges mechanizmus megtalálása, amely megakadályozza, hogy még most, 2026-ban vagy 2027-ben is vagyonkonfiskálásra kerüljön sor a dekrétumok alapján. Ha az erről szóló párbeszédet sikerül tisztán pragmatikus és technikai megoldást kereső keretek közé terelni, akkor úgy vélem, semmi sem fog a Szlovákia és Magyarország közti jó kapcsolatok útjába állni” – jelentette ki Peter Pellegrini.

A Benes-dekrétumokat Edvard Benes akkori csehszlovák elnök adta ki a háború idején és közvetlenül utána. A rendelkezések jelentősen érintették a német és a magyar kisebbség vagyonjogi helyzetét, és

mind a mai napig lehetővé teszik földterületek elkobzását is.

Magyar Péter már az áprilisi magyarországi választások után jelezte: rendezni kell ezt a kérdést Szlovákiával. Robert Fico miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében azt kérte, hogy a jövőben ne lehessen a magyar kisebbség tagjaitól földeket elkobozni a dekrétumokra hivatkozva. Emellett bírálta azt a szlovák jogszabályt is, amely akár fél év szabadságvesztéssel büntetheti a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

Robert Fico korábban úgy reagált: Szlovákia és Magyarország továbbra is eltérően ítéli meg a dekrétumok kérdését. A pozsonyi parlamenten kívüli Magyar Szövetség szerint ugyanakkor 1991 óta több mint ötezerháromszáz földterületet kobozhattak el a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Az állami földalap kezelője ezt vitatja, és azt állítja: az esetek többsége csupán korábbi hibás földnyilvántartási bejegyzések javítása volt.

Peter Pellegrini most azt mondja: államfőként mindent megtesz azért, hogy az esetleges feszültségeket gyorsan elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez. A szlovák elnök egyúttal üdvözölte Magyar Péter kijelentését a visegrádi együttműködés erősítéséről is, amely szerinte jó alapot teremthet a szlovák–magyar kapcsolatok további fejlesztéséhez.

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz" – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mond miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Cikkünk folyamatosan frissül.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka települések Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt vannak. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé, bár Oroszország vezetői arról kezdtek el kommunikálni, hogy hamarosan véget érhet a háború. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal

Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei-Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today, as sources tell the BBC that more are expected to quit this afternoon.

2026. május 12. 13:14
Trump egyre bosszúsabb Irán hozzáállása miatt
2026. május 12. 11:14
Kínos belháború zajlik a brit kormánypártban
