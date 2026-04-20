2026. április 20. hétfő Tivadar
Egy olajszállító tankerhajó a tengeren, naplementével.
Nyitókép: Unsplash

Egyre veszélyesebb „pókerjátszma” folyik a Hormuzi-szoros térségében

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Irán válaszcsapással fenyegetett, miután Donald Trump szerint amerikai katonák elfoglaltak egy iráni teherhajót. Korábban viszont iráni tűz alá kerültek a Hormuzi-szorosban haladó, harmadik országbeli hajók. Teherán elutasította a további béketárgyalásokat.

Az Egyesült Államok és az Irán közötti szembenállás részeként egyre veszélyesebb „pókerjátszma” folyik a Hormuzi-szoros térségében. Mindkét fél korábban meghirdette saját blokádját és a hétvégén az amerikaiak és az irániak is tűz alá vettek a fontos vízi úton haladó hajókat.

Donald Trump elnök közölte, hogy amerikai tengerészgyalogosok foglaltak el egy iráni teherhajót, amikor az megpróbált a blokádot kijátszva egy iráni kikötőbe érkezni. Egy amerikai hadihajó felszólította a legénységet, hogy „ürítse ki a gépházat”, mert meg fogják bénítani a járművet.

Washingtoni állítás szerint a személyzet nem engedelmeskedett, ami után rálőttek a járműre. Teherán válasza: „hamarosan visszavágunk”.

Előzőleg Irán szombaton felfüggesztette saját blokádját, majd vasárnap hátraarcot hirdetett, addig, amíg az Egyesült Államok nem engedi át a hajóit és az általa jóváhagyott szállítókat. Géppuskákkal felszerelt iráni motorcsónakok jelentések szerint legkevesebb négy, áthaladni próbáló hajóra lőttek rá.

Az egyik ilyen incidensről, melynek során egy indiai tanker kapitánya kétségbeesetten érvel amellett, hogy korábban engedélyezték neki az áthaladást, de most lőnek rá, felvétel is készült. Teherán szerint ezzel a módszerrel sikerült két további olajszállítót visszafordítaniuk. Mindez azt jelenti, hogy ismét blokád alatt van az útvonal.

Annak ellenére, hogy Trump elnök azt hangoztatja, hogy „megsemmisítették az iráni haditengerészetet”, a mozgékony motorcsónakok továbbra is veszélyt jelentenek a fontos szállítási útvonalon.

Jelentések szerint egy további teherjárművet „ismeretlen eredetű rakéta talált el”.

Szakértők elmondták: a ránézésre kezdetlegesnek kinéző, néhány méter hosszú motorcsónakok nem csak géppuskákkal, de rakétákkal és drónokkal is fel vannak szerelve. Emellett tengeri aknákat is tudnak telepíteni.

Közben hírszerzési jelentések azt említették, hogy Irán megőrizte drónkapacitása 40 százalékát és emellett elkezdte kiásni a törmelék által beborított földalatti bunkerekben tárolt rakétáit is. A The New York Times értékelése szerint, amikor ezt befejezi, a háború előtti arzenál 60-70 százalékához fér majd hozzá.

A háború már több, mint 50 napja tart, de az iráni vezetés makacsul nem hajlandó meghajolni, Donald Trump ama fenyegetései ellenére, hogy „visszabombázza a kőkorszakba az országot”.

Az iráni külügyminisztérium például a hétvégén úgy foglalt állást, hogy Teheránnak „nincsenek tervei a béketárgyalások következő fordulójáról”.

Az iráni külügyi szóvivő szerint Washington viselkedése arra utal, hogy nem gondolja komolyan a diplomáciát.

Mindez ellentmond Donald Trump kijelentésének, miszerint hétfőn újabb tárgyalási fordulót tartanak, ami miatt Pakisztánba küldtek egy amerikai delegációt, élén J. D. Vance alelnökkel.

Iránytű a változások útvesztőjében - Székesfehérváron a Portfolio KKV-roadshow-ja

Iránytű a változások útvesztőjében - Székesfehérváron a Portfolio KKV-roadshow-ja

Az idei év a KKV-k előtt egyszerre áll kihívás és lehetőség: a gazdasági környezet gyorsan változik, miközben a beruházási döntések, a finanszírozási opciók, a munkaerőhiány kezelése és a költségek kontrollja közvetlenül hat a profitabilitásra. A Portfolio székesfehérvári félnapos konferenciája ehhez ad kapaszkodókat: makrogazdasági iránytűt, vállalati nézőpontokat és gyakorlati „túlélőkészletet” az innovációtól az AI-on át egészen az energiamegoldásokig és a pénzügyileg eredményes döntésekig. Regisztráljon most, a helyek gyorsan fogynak!

Váratlan gigaszerződést írt alá a neves luxusautó-gyártó: elképesztő dolog kerül az új modellekbe

Váratlan gigaszerződést írt alá a neves luxusautó-gyártó: elképesztő dolog kerül az új modellekbe

A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 12:33
Megint a brit miniszterelnök fejét követelik az Epstein-botrány miatt
2026. április 19. 20:30
Végrendelet Központ – Kínában is gyökeret ver az osztálytársadalom
