2026. április 20. hétfő Tivadar
Az iráni állami televízió videófelvételérõl készült, 2026. március 9-én közreadott kép Modzstaba Hameneirõl, Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje fiáról. Az iráni Szakértõk Gyûlése március 8-án Modzstaba Hameneit választotta meg az ország új legfõbb vezetõjének. A 86 éves Ali Hameneivel Teheránra mért légicsapás végzett az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet kezdõnapján, február 28-án.
Teherán: ez soha nem is volt opció a tárgyalásokon

Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával - jelentette ki Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő.

Az Egyesült Államok olyan lépéseket tesz, amelyek semmiképpen sem arról tanúskodnának, hogy komolyan venné a diplomáciai folyamatot - mondta Baghái sajtótájékoztatóján, és hozzátette: az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta „ígéretek megszegésével és nyaggatással szembesültünk az Egyesült Államok részéről”. A szóvivő szerint Washington „köti az ebet a karóhoz észszerűtlen és valószerűtlen elvárásai terén”.

Egy névtelenséget kérő iráni forrás arról beszélt, hogy Irán ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután Pakisztán kezdeményezte az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását, de erről egyelőre még nem született döntés.

Baghái említést tett arról is, hogy hétfőn korábban támadás érte az egyik iráni kereskedelmi hajót, amit szintén a tűzszünet megsértésének tekint.

Közölte, hogy Irán gondosan mérlegeli és meghozza a szükséges döntést a folytatást illetően, figyelembe véve az iráni nép érdekeinek védelmét mint elsődleges szempontot.

Bagháí leszögezte, hogy az iráni dúsított urán átadása soha nem volt opció a tárgyalásokon, hangsúlyozva, hogy Irán számára alapvető fontosságú a nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.

Szintén hétfőn Abbász Maszdzsedi, az iráni törvényszéki orvostani szervezet vezetője közölte a félhivatalos Taszním hírügynökség szerint, hogy a jelenlegi konfliktus során az amerikai és izraeli támadásokban életét vesztett irániak száma 3375-re emelkedett.

Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Miután a Manchester City megnyerte az Etihad Stadionban az Arsenal elleni rangadót, a vesztett pontokat tekintve egyformán áll a listavezető Arsenallal. Ha szerdán megveri idegenben a szinte biztosan kieső Burnley-t, akkor átveszi a vezetést a Premier League táblázatán. A Citynek még öt, az Arsenalnak négy bajnoki mérkőzése van hátra az idényben.
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő Házelnök

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Kimondta a Commerzbank: formálisan is elutasítja az UniCredit közeledését

A Commerzbank hivatalosan is elutasította az UniCredit ellenséges felvásárlási kísérletét, egyre jobban kiéleződik a két bank közötti küzdelem - írta meg a Bloomberg.

Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak

Elég volt! - ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

Ezer fős balhé Münchenben, rendőrök is megsérültek
A német haditengerészet is beszállna a Hormuzi-szoros védelmébe
