Az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Szlovákiában hétfőtől egy alkalommal legfeljebb 400 euróért lehet gázolajat vásárolni, ami elsőre talán elegendőnek tűnhet, a gyakorlatban azonban komoly korlátozás. Egy kamion tartálya ugyanis akár 1200 literes is lehet. Normál esetben a sofőr egyetlen megállással feltölti a tankot, most viszont akár öt-hat alkalommal is meg kell állnia ugyanazért a mennyiségért, ami az időveszteségen túl jelentősen megnehezíti az útvonaltervezést is.

A közúti fuvarozók szövetsége, a Česmad szerint a helyzet különösen problémás a hosszabb nemzetközi útvonalakon. Ha például egy sofőr Szlovákiából Németországba tart, elvileg elegendő lenne egyetlen tankolás. Az új szabályok miatt azonban nem tud elegendő tartalékot felvenni, így kénytelen útközben – gyakran drágább külföldi kutakon – tankolni. Ez pedig gyorsan megemeli a költségeket. Bár literenként csak kisebb különbségről van szó, egy több száz vagy ezer literes tanknál

ez havonta akár több száz eurós pluszkiadást is jelenthet járművenként.

A helyzetet tovább bonyolítja az úgynevezett kettős árrendszer. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szlovák benzinkutaknál mindenki a magasabb, külföldiekre vonatkozó árat látja, majd a pénztárnál – a rendszám alapján – a hazai sofőrök kedvezményt kapnak. Ez azonban egy újabb problémát okoz: a tankolási limit számításakor a magasabb árral kalkulálnak. Így a valóságban a sofőrök nem 400 eurónyi, hanem ennél kevesebb – nagyjából 340 eurónyi – üzemanyagot tudnak felvenni.

Ez literben kifejezve azt jelenti, hogy az elméletileg elérhető mintegy 250 liter helyett valójában gyakran még 220 liter sem kerül a tankba. Egy több száz kilométeres útnál ez már kritikus különbség lehet. A fuvarozók hangsúlyozzák: nem lehet úgy tervezni, hogy a jármű teljesen üres tankkal érkezik meg. Mindig szükség van tartalékra dugók, kerülők vagy akár időjárási okok miatt. Enélkül nő a kockázat és csökken a hatékonyság.

Az új szabályok amellett, hogy drágábbá, még lassabbá is teszik a szállítást. Egy-egy plusz tankolás akár több tíz percet is igénybe vehet, és ha ez többször megismétlődik, egyetlen út során akár egy óránál is több késés halmozódhat fel. A Česmad szerint ez már nem egyedi probléma, hanem az egész ágazatot érinti. Több ezer vállalkozás működését befolyásolja, és sokaknál a túlélés is kérdésessé válhat. Számításaik szerint

a megnövekedett költségek járművenként akár havi több ezer eurót is elérhetnek. Ha pedig ez a helyzet tartós marad, annak hatása hamar megjelenhet a szlovákiai boltok polcain is magasabb árak és akadozó ellátás formájában.

A szakmai szervezet ezért azt kéri a kormánytól, hogy legalább a tankolási limitet töröljék el. Bár egyelőre a tárgyalásokban bíznak, a fuvarozók nem zárják ki a radikálisabb lépéseket sem. Ha nem történik változás, akár az is előfordulhat, hogy egyes cégek leállítják a járműveiket.