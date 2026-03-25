2026. március 27. péntek
Két teherautó egymás mögött halad az autópályán.
Az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Alig néhány napja léptek életbe az olajválságra válaszul bevezetett intézkedések Szlovákiában, de már most érezhető a hatásuk: nőnek a költségek, lassul a szállítás, és egyre nagyobb a bizonytalanság az áruk folyamatos ellátása körül. A közúti fuvarozók szerint a legnagyobb gondot a tankolási limit jelenti.

Szlovákiában hétfőtől egy alkalommal legfeljebb 400 euróért lehet gázolajat vásárolni, ami elsőre talán elegendőnek tűnhet, a gyakorlatban azonban komoly korlátozás. Egy kamion tartálya ugyanis akár 1200 literes is lehet. Normál esetben a sofőr egyetlen megállással feltölti a tankot, most viszont akár öt-hat alkalommal is meg kell állnia ugyanazért a mennyiségért, ami az időveszteségen túl jelentősen megnehezíti az útvonaltervezést is.

A közúti fuvarozók szövetsége, a Česmad szerint a helyzet különösen problémás a hosszabb nemzetközi útvonalakon. Ha például egy sofőr Szlovákiából Németországba tart, elvileg elegendő lenne egyetlen tankolás. Az új szabályok miatt azonban nem tud elegendő tartalékot felvenni, így kénytelen útközben – gyakran drágább külföldi kutakon – tankolni. Ez pedig gyorsan megemeli a költségeket. Bár literenként csak kisebb különbségről van szó, egy több száz vagy ezer literes tanknál

ez havonta akár több száz eurós pluszkiadást is jelenthet járművenként.

A helyzetet tovább bonyolítja az úgynevezett kettős árrendszer. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szlovák benzinkutaknál mindenki a magasabb, külföldiekre vonatkozó árat látja, majd a pénztárnál – a rendszám alapján – a hazai sofőrök kedvezményt kapnak. Ez azonban egy újabb problémát okoz: a tankolási limit számításakor a magasabb árral kalkulálnak. Így a valóságban a sofőrök nem 400 eurónyi, hanem ennél kevesebb – nagyjából 340 eurónyi – üzemanyagot tudnak felvenni.

Ez literben kifejezve azt jelenti, hogy az elméletileg elérhető mintegy 250 liter helyett valójában gyakran még 220 liter sem kerül a tankba. Egy több száz kilométeres útnál ez már kritikus különbség lehet. A fuvarozók hangsúlyozzák: nem lehet úgy tervezni, hogy a jármű teljesen üres tankkal érkezik meg. Mindig szükség van tartalékra dugók, kerülők vagy akár időjárási okok miatt. Enélkül nő a kockázat és csökken a hatékonyság.

Az új szabályok amellett, hogy drágábbá, még lassabbá is teszik a szállítást. Egy-egy plusz tankolás akár több tíz percet is igénybe vehet, és ha ez többször megismétlődik, egyetlen út során akár egy óránál is több késés halmozódhat fel. A Česmad szerint ez már nem egyedi probléma, hanem az egész ágazatot érinti. Több ezer vállalkozás működését befolyásolja, és sokaknál a túlélés is kérdésessé válhat. Számításaik szerint

a megnövekedett költségek járművenként akár havi több ezer eurót is elérhetnek. Ha pedig ez a helyzet tartós marad, annak hatása hamar megjelenhet a szlovákiai boltok polcain is magasabb árak és akadozó ellátás formájában.

A szakmai szervezet ezért azt kéri a kormánytól, hogy legalább a tankolási limitet töröljék el. Bár egyelőre a tárgyalásokban bíznak, a fuvarozók nem zárják ki a radikálisabb lépéseket sem. Ha nem történik változás, akár az is előfordulhat, hogy egyes cégek leállítják a járműveiket.

Elemző: az iráni háború egy újabb inflációs sokkot okozhat a világgazdaságban

Az iráni háború miatt a piacokra nehezedő árnyomás különösen erős lehet a feltörekvő országokban és Magyarországon is – állapította meg két nagy nemzetközi elemzőház. A Portfolio elemzője azt mondta: mindez azt vetíti előre, hogy ha az iráni konfliktusnak nincs gyors megoldása, visszatérhet a drágulási spirál.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Pusztító bombázások: végzetes veszteség érhette az iráni haditengerészetet

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Kritikus szintet ért el a Deborah-ciklon okozta szolgáltatáskiesés Vas vármegye székhelyén; Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatása szerint 8000 szombathelyi lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
 

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Nagy mennyiségű földgázt talált a Mol Pakisztánban

Másfél éven belül másodszor talált a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban. A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel - derül ki a Mol közleményéből. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

Ítéletidő Nyugat-Magyarországon: 8000 lakásban nincs fűtés, vacognak a lakók Szombathelyen

Ítéletidő tombol NyugatMagyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni otthonaikban.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 26. 16:20
Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás
