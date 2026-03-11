Őrület Amerikában: ennyit nagyon ritkán dobnak

Ez minden idők második legtöbb pontja, amit egy játékos egy NBA-meccsen szerzett.

Wilt Chamberlain 1962-ben kereken százig jutott, míg Kobe Bryantnek volt egy 81 pontos meccse 2006-ban – írja a 24.hu.

Ember, bárcsak kétszer is átélhetném ezt! Nem tudtam volna megcsinálni ezt a csapattársaim nélkül. És köszönöm az edzőnknek, Erik Spoelstrának is, hogy rám szabta a játékot – mondta a meccset követően a 28 éves Adebayo, akinek az eddigi karriercsúcsa 41 pont volt.

A center már az első negyedben 31 pontig jutott. A mezőnyből 43 dobásából 20 volt pontos, a triplavonalon túlról 22 kísérletből hétszer talált be a gyűrűbe.

A büntetők terén duplán rekordot döntött, 43-szor állt a vonalra, 36-szor pontosan célzott, mindkét mutatóban rekordot döntött.

„Amikor elérte az 50 pontot, arra gondoltunk, miért ne lehetne meg a 60? Aztán, mikor azt is elérte, már a 70-et céloztuk meg, és, amikor az is megtörtént, már nem mertem lecserélni. Azt akartam, hogy ez most az ő napja legyen és kiélvezze minden pillanatát a szurkolóinkkal” – mondta a Heat vezetőedzője, Spoelstra.

Wilt, én és Kobe, ebben a sorrendben. Egészen elképesztően hangzik – jegyezte meg még Adebayo, aki különösen hálás azért, hogy egy hazai mérkőzésen sikerült történelmi estét produkálnia.