2026. március 11. szerda Szilárd
MIAMI, FLORIDA - MARCH 10: Bam Adebayo #13 of the Miami Heat celebrates with teammates after a 150-129 win against the Washington Wizards at Kaseya Center on March 10, 2026 in Miami, Florida. Adebayo passed Kobe Bryant for the second most points scored in an NBA game with 83. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
Nyitókép: Megan Briggs, Getty Images

Őrület Amerikában: ennyit nagyon ritkán dobnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bam Adebayo, a Miami Heat kosárlabdázója 83 pontot dobott szerda hajnalban a Washington Wizards ellen 150–129-re megnyert összecsapáson.

Ez minden idők második legtöbb pontja, amit egy játékos egy NBA-meccsen szerzett.

Wilt Chamberlain 1962-ben kereken százig jutott, míg Kobe Bryantnek volt egy 81 pontos meccse 2006-ban – írja a 24.hu.

Ember, bárcsak kétszer is átélhetném ezt! Nem tudtam volna megcsinálni ezt a csapattársaim nélkül. És köszönöm az edzőnknek, Erik Spoelstrának is, hogy rám szabta a játékot – mondta a meccset követően a 28 éves Adebayo, akinek az eddigi karriercsúcsa 41 pont volt.

A center már az első negyedben 31 pontig jutott. A mezőnyből 43 dobásából 20 volt pontos, a triplavonalon túlról 22 kísérletből hétszer talált be a gyűrűbe.

A büntetők terén duplán rekordot döntött, 43-szor állt a vonalra, 36-szor pontosan célzott, mindkét mutatóban rekordot döntött.

„Amikor elérte az 50 pontot, arra gondoltunk, miért ne lehetne meg a 60? Aztán, mikor azt is elérte, már a 70-et céloztuk meg, és, amikor az is megtörtént, már nem mertem lecserélni. Azt akartam, hogy ez most az ő napja legyen és kiélvezze minden pillanatát a szurkolóinkkal” – mondta a Heat vezetőedzője, Spoelstra.

Wilt, én és Kobe, ebben a sorrendben. Egészen elképesztően hangzik – jegyezte meg még Adebayo, aki különösen hálás azért, hogy egy hazai mérkőzésen sikerült történelmi estét produkálnia.

