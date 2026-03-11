ARÉNA - PODCASTOK
Jude Bellingham, a Real Madrid játékosa (k) belövi csapata harmadik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért játszott első, Manchester City-Real Madrid mérkőzésen a manchesteri Etihad Stadionban 2025. február 11-én. A címvédő Real Madrid 3-2-re győzött.
Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson

Esti BL-előzetes: soha nem volt még ennyire tartalékos a Real Madrid a Manchester City ellen

Infostart

A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai négy mérkőzésén, a keddihez hasonlóan, három párban is lesz angol csapat, ezúttal azonban „csak” egy mérkőzik spanyol ellenféllel. A párosítás: Bayer Leverkusen–Arsenal (18.45), PSG–Chelsea (21.00), Real Madrid–Manchester City (21.00), Bodö/Glimt–Sporting CP (21.00).

A Real Madrid és a Manchester City a mostani kiírásban már másodszor találkozik egymással, az előző ötben négyszer is összesorsolták őket. A mérlegük kiegyenlített, de a legutóbbi alkalommal, tavaly decemberben, a City 2–1-re nyert a Bernabéuban.

Ezúttal két spanyol vezetőedző ül majd a kispadon, Pep Guardiolával szemben Álvaro Arbeloa, akinek ez lesz szakmai pályafutása eddigi legnagyobb meccse.

Játékosként veretlen maradt a City ellen. Amikor játékoskorában nem tudott pályára lépni a Manchester City ellen, akkor ellenben kikapott a csapata.

Most ő ott lesz a kispadon, de hiányzik majd a legértékesebb játékosa, Kylian Mbappé, aki egyébként 10-én sem tudott pályára lépni az angolok ellen. Akkor a Madrid gólját Jude Bellingham előkészítése után Rodrygo szerezte – most ők is hiányozni fognak.

Az AS szerint a spanyol csapat várható kezdő tizenegye: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen vagy Asensio, Mendy – Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Thiago – Gonzalo vagy Brahim, Vinícius

A Chelsea júliusban, a klubvilágbajnokság döntőjében simán legyőzte, még az sem túlzás, kiütötte a PSG-t. A londoni Kékek új edzője, Liam Rosenior szerint azonban a meccs most már semmit sem számít.

Mind a két csapat formája változékony, a Chelsea a legutóbbi négy bajnokijából csak a hétvégit nyerte meg, de még ennél is nagyobb meglepetés, hogy a PSG a szokásosnál gyengébben szerepel, a BL-ben a legutóbbi hét mérkőzéséből csak kettőn győzött, a Ligue 1-ben csupán egy ponttal vezetnek a Lens előtt, a legutóbbi négy mérkőzésükből kettőt ott is elveszítettek.

A PSG elnöke, Nászer el-Kelaifi nem lesz ott a mérkőzésen, Dohában ragadt a háborús helyzet miatt.

Az Arsenal a Bayer Leverkusen vendége lesz, nagy esélyese a párharcnak, s a fogadóirodák szerint az egész sorozatnak is. A meccs várhatóan hoz egy nagy visszatérést is, Kai Havertz 2010 és 2020 között a német klub játékosa volt.

A csodákat tevő norvég Bödö/Glimt mind az öt eddigi 2026-os tétmérkőzését megnyerte,

kétszer megverte az Intert, egyszer-egyszer az Atlético Madridot, a Manchester Cityt és legutóbb, a norvég kupában, az egyik legerősebb hazai riválisát, a Moldét. Ezúttal a Sportingot fogadja, amely a második helyen áll a portugál bajnokságban, a legtöbb gólt szerezve az ottani élcsapatok közül. A hétvégén csak döntetlent játszott, éppen a Ferencváros csütörtöki ellenfelével, a Bragával (2–2).

