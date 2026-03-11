ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök sajtóértekezletet tart Brüsszelben 2025. január 9-én. Fico a tervek szerint a január elsejével leállított ukrajnai gáztranzit ügyéről készül tárgyalni az Európai Bizottság (EB) képviselőivel.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Robert Fico: Szlovákia elkötelezte magát az atomenergia mellett

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák miniszterelnök felszólalt a párizsi nukleárisenergia-csúcstalálkozón. Elmondta, hogy kormánya az energiabiztonságot szorosan a nukleáris energia fejlesztéséhez kívánja kötni.

„Szlovákia a legjelentősebb szereplők közé tartozik az atomenergia területén” – hangsúlyozta Robert Fico egy Facebookra feltöltött videóban, hozzátéve, hogy ezért helyes, ha az ország részt vesz ilyen nemzetközi rendezvényeken.

„Az összes villamos energia több mint 60 százalékát atomerőművekben termeljük, és valószínűleg a második helyen állunk a világon Franciaország után” – tette hozzá a szlovák miniszterelnök, aki a csúcstalálkozón Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt. A megbeszélés középpontjában a Szlovákiába és az Európai Unióba irányuló energiaellátás biztonságának garantálása állt, valamint az európai energiaárak megfizethetősége. Az uniós végrehajtó testület vezetője kiemelte, hogy

ez a téma lesz a jövő heti uniós csúcstalálkozó egyik kulcsfontosságú napirendi pontja.

Robert Fico hangsúlyozta, hogy Pozsony kivételt kapott az orosz kőolaj importjára az EU többi tagállamához képest, és joga van a nyersanyag beszerzésére. Ez vonatkozik a Barátság kőolajvezetékre, amely Ukrajnán keresztül halad, de akár tengeri szállítás útján is történhet. A miniszterelnök szerint a Barátság vezetéket a támadások nem rongálták meg, és a szállítás leállítása Ukrajna szándékos döntése volt, amely Szlovákia gazdasági érdekeit sérti.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos vitában Szlovákia és Magyarország az Európai Bizottság közreműködését kéri, hogy biztosítsák a zavartalan kőolaj-ellátást. Fico elmondta, hogy Pozsony kész felajánlani saját javítási kapacitásait a vezeték esetleges helyreállításához, és bízik benne, hogy Brüsszel pénzügyi illetve technikai forrásokat is biztosít majd a munkálatokhoz. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: az energiafüggetlenség kulcsfontosságú, és jelenleg a pozsonyi Slovnaft olajfinomító az állami tartalékokra támaszkodik,

ami hosszú távon nem fenntartható.

A szlovák vezetés célja, hogy a jövőben is stabil és garantált legyen az energiabiztonság, miközben az uniós szabályok és támogatások is megfelelően érvényesülnek.

Ursula Von der Leyen elmondta, hogy a tárgyalások során szó esett az uniós helyreállítási alapok kihasználásáról is. Szlovákiának azonban előbb lépéseket kell tennie a korrupció elleni küzdelem és a médiafüggetlenség biztosítása terén, hogy hatékonyan részesülhessen a támogatásokból.

szlovákia

nukleáris csúcs

atomenergia

