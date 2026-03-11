Tíz éven át erőszakolta rendszeresen a lányait, most megkapta a büntetését

Több rendbeli szexuális erőszak bűntette, több rendbeli kapcsolati erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték a férfit, aki

2012 és 2022 között a kiskorú lányát, valamint a velük egy háztartásában élő, ugyancsak kiskorú nevelt lányát rendszeresen bántalmazta, illetve velük erőszakkal különböző szexuális cselekményeket végzett.

A férfi a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

A férfi a vele élő élettársát ezen időszak alatt ugyancsak többször bántalmazta, nem egyszer súlyos sérülést okozva neki. A nő azonban az elszenvedett bántalmazások mellett segítséget nyújtott egy-egy esetben a férfinak abban, hogy ő a saját, illetve a nevelt – a nő saját – lányával erőszakkal szexuális cselekményt végezzen. Az emiatt szintén vádlott nőt a Fővárosi Törvényszék két rendbeli társtettesként elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 13 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság ezen felül mindkét vádlottat eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi.

A bíróság az ítélet kihirdetését követően a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló nő letartóztatását elrendelte, a férfi letartóztatását pedig az eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta.

A vádképviseletet ellátó ügyész a bíróság ítélete ellen mindkét vádlott vonatkozásában hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása végett fellebbezést jelentett be.