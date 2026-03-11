ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Férfi sziluettje fényes háttér előtt egy ajtóban / Hooded man standing in a somewhat threatening and spooky pose in front of a glass door. The man is standing in a dark room - the light is lit in the room behind the door. Focal point is on the door behind the man. Grainy.
Nyitókép: gaiamoments/Getty Images

Tíz éven át erőszakolta rendszeresen a lányait, most megkapta a büntetését

Infostart

A Fővárosi Törvényszék 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki kiskorú lányát és szintén kiskorú nevelt lányát éveken keresztül bántalmazta, valamint velük erőszakkal szexuális cselekményeket végzett. Élettársa is sokszor segített neki, ő 13 év 6 hónap fegyházat kapott.

Több rendbeli szexuális erőszak bűntette, több rendbeli kapcsolati erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 22 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték a férfit, aki

2012 és 2022 között a kiskorú lányát, valamint a velük egy háztartásában élő, ugyancsak kiskorú nevelt lányát rendszeresen bántalmazta, illetve velük erőszakkal különböző szexuális cselekményeket végzett.

A férfi a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

A férfi a vele élő élettársát ezen időszak alatt ugyancsak többször bántalmazta, nem egyszer súlyos sérülést okozva neki. A nő azonban az elszenvedett bántalmazások mellett segítséget nyújtott egy-egy esetben a férfinak abban, hogy ő a saját, illetve a nevelt – a nő saját – lányával erőszakkal szexuális cselekményt végezzen. Az emiatt szintén vádlott nőt a Fővárosi Törvényszék két rendbeli társtettesként elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 13 év 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság ezen felül mindkét vádlottat eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi.

A bíróság az ítélet kihirdetését követően a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló nő letartóztatását elrendelte, a férfi letartóztatását pedig az eljárás jogerős befejezéséig fenntartotta.

A vádképviseletet ellátó ügyész a bíróság ítélete ellen mindkét vádlott vonatkozásában hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása végett fellebbezést jelentett be.

