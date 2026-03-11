ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal párnak mutat be egy eladó lakást egy ingatlanügynök.
Nyitókép: Getty Images/urbazon

Indul a Megbízható Szobabérlet program, az AHA Budapest

Infostart / MTI

A Fővárosi Önkormányzat elindította az Együtt, könnyebben — Megbízható Szobabérlet programot, amely azt teszi lehetővé, hogy az idősek megbízható, előzetesen ellenőrzött, megfizethető lakhatást kereső fiatalokat fogadhassanak otthonukba stabil jogi garanciák mellett - jelentette be a Főpolgármesteri Hivatal.

A program az AHA Budapest - Affordable Housing for All keretében valósul meg, amelynek célja, hogy új, megfizethető lakhatási formákat és szociális támogató eszközöket teszteljen Budapesten.

A Fővárosi Idősügyi Stratégia kiemelten foglalkozik az idősek biztonságával, társadalmi részvételével és az elszigeteltség csökkentésével. A stratégia hangsúlyozza a generációk közötti együttműködés fontosságát és az olyan programok jelentőségét, amelyek könnyítik az idősek mindennapi életét. Ezzel párhuzamosan Budapest az elmúlt évtizedek legnagyobb lakhatási programját indította el, amely a megfizethető, stabil lakhatási biztosító bérlakásállomány bővítését és a lakhatási válság enyhítését tűzte ki célul. A Megbízható Szobabérlet ennek a komplex lakhatási stratégiának az egyik kiemelt pillére.

A program nyitott a budapesti kerületi önkormányzatok csatlakozására is,

hiszen azok fontos szerepet játszhatnak a helyi idősek elérésében, támogatásában és a közösségi együttműködések megteremtésében.

Mivel az AHA Budapest célja a város egészére kiterjedő, egységes lakhatási megoldások kialakítása, a szobabérleti program sikeréhez és elterjedéséhez is nagyban hozzájárul az önkormányzatok közreműködése.

A projekt keretében, együttműködésben tesztkerületekkel lakhatási és együttműködési portál is készül azzal a céllal, hogy az intézményi, ágazati és szakterületi határokon átívelő koordinációt megkönnyítse, az ügyintézési folyamatokat felgyorsítsa és átláthatóbbá tegye. A csatlakozás ehhez a későbbiekben más kerületi önkormányzatok illetve lakhatással foglalkozó szakmai és civil szervezetek számára is nyitott lesz.

A projektet uniós társfinanszírozással és az European Urban Initiative támogatásával valósul meg.

A program stratégiai irányítását a Fővárosi Önkormányzat végzi. A Kortárs Építészeti Központ a közösségi bevonásért és a részvételi tervezésért felel. A Nart Architects és a MOKEMBÉ kollektíva alakítja az építészeti koncepciót és az újpesti Demo Hub fejlesztését. A digitális eszközök fejlesztését a Popcode Kft. végzi, míg az Utcáról Lakásba! Egyesület a szociális támogatás szakmai kivitelezését biztosítja. A MEHI az energiahatékonysági megoldások szakértője, a Városkutatás Kft. pedig elemzésekkel és kutatással támogatja a projektet. A projekthez csatlakozott három külföldi város is: Breda, Pula és Alfafar, akik a magyarországi implementációt követve azon dolgoznak, hogy az innovatív projektelemek közül mit tudnak a saját igényeikre szabva átemelni

