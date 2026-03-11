Izrael: a hadművelet időkorlát nélkül folytatódik

Jiszrael Kac hangsúlyozta, az izraeli hadsereg folytatja a csapásokat Irán ellen, azzal a céllal, hogy meggyengítse a rezsimet, és „lehetővé tegye az iráni nép számára annak leváltását”.

Éjál Zamír elrendelte az erők átcsoportosítását Izrael északi térsége megerősítése érdekében. A vezérkari főnök a Tel Nof légibázison is látogatást tett a nap folyamán, ahol közölte: az izraeli hadsereg az iráni rezsim nagyon sok ezer katonáját és parancsnokát likvidálta.

Minden ellenségünknek üzenem, hogy senki nem sebezhetetlen. El fogunk jutni bárkihez, aki megpróbál ártani Izrael állampolgárainak – tette hozzá.

Az izraeli pénzügyminisztérium véglegesítette a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások és kártalanítások rendszerét, amelyet az Irán elleni háború miatt nyújt. A fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozók csak akkor kapnak bért, ha legalább tizennégy napra kerültek ilyen státuszba, noha ez a magas küszöb várhatóan ellenállást vált majd ki.

A tervezet szerint csak azok a vállalkozások jogosultak kártérítésre, amelyek elvesztették bevételük legalább negyedét.