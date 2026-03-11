ARÉNA - PODCASTOK
Izgatott idős pár pacsit ad egymásnak.
Nyitókép: Getty Images/fizkes

Kiderült, mire számíthatnak idén a frissnyugdíjasok

Infostart

Nyilvánosságra hozta a KSH, mekkora volt 2025-ben a nettó átlagkereset emelkedése. Ezzel megegyező mértékben emelkednek idén a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzószámok.

2025-ben (kedvezmények nélkül) havi 483 785 forint volt a nettó átlagkereset értéke a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, a költségvetési intézményekre és a jelentős nonprofit szervezetekre kiterjedően – írja a KSH közlése nyomán a Portfolio.

Ez pontosan 9 százalékkal több, mint a 2024-ben mért 443 798 forint, ezzel a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzók idén 9 százalékkal emelkednek.

Havi nettó átlagkereset 2025-ben 483 785 forint/fpő

Havi nettó átlagkereset 2024-ben

 443 798 forint/fő
Nettó kereseti index 2025-ben 109,0 százalék (2024. év = 100 százalék)

Mindez azok számára kulcsfontosságú, akik 2026-ban mennek nyugdíjba, ugyanis a magyar nyugdíjszámítás szabályai előírják, hogy az életpálya során megszerzett kereseteket „a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani”.

A gyakorlatban ez úgy megy, hogy az életpálya egyes éveire meghatározott, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett (nettó) kereseteket az egyes évekhez rendelt valorizációs szorzókkal megszorozzák.

Azaz, ha valaki a 2000. évben összesen nettó 728 ezer forintot keresett, és az adott évhez rendelt valorizációs szorzó 7,982, akkor a kettő szorzataként adódik, hogy a nyugdíjszámításkor az adott évre az ellátás alapjául figyelembe vehető összeg kb. 5,81 millió forint. Minél régebbi egy kereset, annál magasabb valorizációs szorzót alkalmaznak, ez gondoskodik a keresetek értékének időbeli összehangolásáról.

A tavalyi kereseti index értelmében 2026-ban 9 százalékkal növekednek a nyugdíjszámítás során alkalmazandó valorizációs szorzók, ez valamivel lassabb növekedés a tavalyinál, ugyanis 2025-ben a szorzók a megelőző évi átlagkereset-növekedéssel összhangban 13,3 százalékkal emelkedtek.

Kiderült, mire számíthatnak idén a frissnyugdíjasok

