Légicsapással lerombolt rendõrõrs romjaira tûz ki iráni zászlót egy férfi Teheránban 2026. március 4-én, négy nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Irán fenyeget: bankok és pénzintézetek megtámadását is tervezi

Infostart

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló szervezetek a bankok és pénzintézetek, illetve amerikai és izraeli érdekeltségű cégek közel-keleti központjai elleni támadásokkal fenyegetnek.

Irán azzal fenyeget, hogy a bankok és pénzintézetek mostantól célpontok a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Izrael állítólag az ország egyik bankját vette célba.

Ezzel a törvénytelen és nem hagyományos háborús cselekedettel az ellenség zöld utat adott nekünk, hogy az USA és a cionista rezsim gazdasági központjait és bankjait vegyük célba a térségben. Az amerikaiaknak fájdalmas és megtorló akcióra kell számítaniuk tőlünk – mondta egy Forradalmi Gárdához közel álló szóvivő, aki egyben figyelmeztette a térségben élőket, hogy egy kilométeres körzetben tartsák távol magukat a bankoktól.

Eközben a Forradalmi Gárdához tartozó Tasznim hírügynökség közzétette izraeli kapcsolatokkal rendelkező, vezető amerikai vállalatok által működtetett irodák és infrastruktúrák listáját, amelyek technológiáját állítólag katonai célokra használják – írja az Al Jazeera jelentése alapján a Portfolio.

A hírügynökség szerint ezek Irán „új célpontjai”. Ahogy a regionális háború kiterjed az infrastrukturális háborúra, úgy bővül Irán legitim célpontjainak köre is – írták.

A vállalatok között szerepel a Google, a Microsoft, a Palantir, az IBM, az Nvidia és az Oracle. A felsorolt irodák és a felhőalapú szolgáltatások infrastruktúrája több izraeli városban, valamint néhány öbölországban található.

