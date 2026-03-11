ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

A teherforgalomban gyorsabban érezhető lesz az iráni háború miatti átárazódás – figyelmeztetett az InfoRádió Aréna című műsorában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke.

Két okból emelkedett meg a HungaroControlnál dolgozók pulzusszáma az iráni háború kitörése napján:

  1. rengeteg járat szakította meg utazását azon a napon, és ezeket a járatokat el kellett helyezni: Budapesten is eggyel több Emirates-gép parkolt, illetve parkol napok óta, Londonból Dubajba repült volna, amikor a magyar légtérben jelet kapott, hogy keressen gyorsan repülőteret, ahol leszállhat, tankolhat,
  2. a HungaroControl feladata az is a Budapest Airporttal karöltve, amikor megsokasodnak az ilyen divertáló, tehát utazást megszakító járatok, el kell őket helyezni a repülőtérre, mert valahova le kell szállni azoknak a gépeknek, és a repülőtéri állóhelyeknek a darabszáma is véges –

tudta meg az InfoRádió Lóga Máté NGM-államtitkártól, a Budapest Airport igazgatótanácsának elnökétől.

Lóga Máté az Aréna című műsorban hangsúlyozta: ha hirtelen megjelenik 10-12 repülőgép, akkor azt értelemszerűen valahogy olyan helyre kell elvontatni a repülőtéren belül, ahol a napi működést nem zavarja.

A légi forgalomban az elemzések szerint

van olyan repülőjegy, aminek rövid idő alatt a tízszeresére emelkedett az ára, és nem biztos, hogy ennyiért is fognak akarni az emberek repülni.

Emiatt érdekes kérdés, hogy az iráni háborúhoz hasonló konfliktusok az utasforgalomban vagy a teherszállításban okoznak-e nagyobb fennakadást.

„A cargóban gyorsabb az átárazódás, rugalmasabb a teherforgalom, mint a személyszállítás, ugyanakkor a személyszállításban egy-két hónap elteltével jelentős zavarok tudnak kialakulni, ha ez a konfliktus tartósan fennáll. Hogy mi okozza a fő problémát? A megemelkedő üzemanyagárak. A pénteki számokat tudom is mondani:

a duplájára emelkedett a kerozin egységnyi ára. Ez azt jelenti, hogy azok a légitársaságok, amelyek nem fedezték le a beszerzéseiket, hanem azonnali piacon vásárolnak, egészen biztosan veszteség mellett szállítják az utasokat vagy a légiárut.

A légiáru tekintetében a fuvarozóknak azért jobb a helyzete, mivel ők gyorsabban tudnak alkalmazkodni, egyszerűen azt mondják, hogy nem viszik el az árut Csengduból Budapestre, találjon a megbízó másik megoldást” – vázolta a kialakuló helyzetet Lóga Máté.

Ha pedig nincs másik légi megoldás, akkor ott a vonat; az e-kereskedelemben jelentős nyomás helyeződik azon termékekre, amelyeket a cargoforgalomba be lehet vinni.

