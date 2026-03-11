Foci-vb: úgy tűnik, Irán komolyan gondolja a bojkottot – még egy hely kiadó lehet

Az iráni sportminiszter szerint a háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a nyári labdarúgó-világbajnokságon. Ahmad Dondzsamali egy tévés interjúban úgy fogalmazott: „miután ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg a feltételei a világbajnoki részvételünknek”. Mint ismert, az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban pedig meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője is.

Egyelőre nem világos, hogy a döntés végleges-e és valóban bojkottálja-e a nyári tornát az iráni labdarúgó-válogatott.

Amir Ghalenoei csapata Los Angelesben Új-Zélanddal és Belgiummal, Seattle-ben pedig Egyiptommal játszana a világbajnokságon.

Mehdi Taj, az iráni sportági szövetség elnöke egyért a sportminiszterrel. „Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – tette fel korábban a kérdést arra utalva, hogy a múlt héten a női válogatott több tagja is elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát, miután a csapat kiesett az Ázsia-kupán.

Az idei labdarúgó-világbajnokság decemberi, washingtoni sorsolására nem kapott beutazási vízumot az iráni szövetség elnöke. A FIFA-t vezető Gianni Infantino szerint ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök biztosította a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, hogy az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére részt vehet a nyári világbajnokságon.