Új hír a Fehérvár hokimeccsén újraélesztett játékosról

A hazaiak egyik játékosának rosszulléte miatt kedden este félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 klagenfurti mérkőzése az osztrák jégkorongliga negyeddöntőjében. A rekordbajnok Klagenfurt játékosa, Jordan Murray felépüléséért a Fehérvár és a város polgármestere, Cser-Palkovics András is imádkozik – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet.

Az osztrák jégkorongliga nyolcaddöntőjéből továbbjutott Hydro Fehérvár AV19 a Klagenfurt elleni negyeddöntő első, ausztriai mérkőzését nem tudta befejezni kedden, miután az első harmad végén, 1-0-s hazai vezetésnél egészségügyi vészhelyzet miatt a találkozót félbeszakították.

A 18. percben a korábban az Egyesült Államokban, Lettországban, Svédországban és Németországban is megfordult Jordan Murray a padnál, a jégen rosszul lett anélkül, hogy bárkivel kontaktusba került volna. A 33 éves kanadai játékost újra kellett éleszteniük a mentősöknek, miközben a csarnokban kiürítették a hazai cserepadot és a pad mögötti lelátót is.

Az osztrák sajtó szerint Murray a jégen szívrohamot kapott, a kórházba pedig az újraélesztése után életjelekkel, de eszméletlen állapotban szállították.

A Klagenfurt szerda délelőtt a hivatalos oldalán adott ki közleményt Jordan Murray állapotáról, eszerint a jégkorongozó már az altatásból való ébredési fázisban van, az állapota jelenleg stabil.

