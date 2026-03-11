ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Kereskedelmi hajókat ért támadás a Hormuzi–szorosban
Kereskedelmi hajókat ért támadás a Hormuzi–szorosban

Infostart

Három tengeri áruszállítót ért találat a Hormuzi-szorosban azt követően, hogy az iráni Forradalmi Gárda közölte: lezárta a vízi utat.

Ebrahim Dzsabbari dandártábornok, az gárda főparancsnokának tanácsadója az iráni állami televízióban sugárzott nyilatkozatában jelentette be, hogy nem engedélyezik az átkelést a stratégiai fontosságú vízi úton, válaszul az amerikai-izraeli támadásokra. „A Hormuzi-szorost lezártuk. Minden hajót megtámadunk és felgyújtunk, amely megkísérli az átkelést” – közölte Dzsabbari. Arra is figyelmeztetett, hogy az olajvezetékek is célponttá válhatnak, és azzal fenyegetőzött, hogy

Irán nem engedi, hogy „egyetlen csepp olaj” is elhagyja a régiót.

Ezek után három kereskedelmi hajót is találat ért a Hormuzi-szoros közelében. Az áruszállítókat „ismeretlen eredetű lövedékek találták el” – jelentette a BBC. Londonban úgy tudják, hogy thaiföldi és egy japán zászló alatt hajózó konténerszállítót, valamint egy, a Marshall-szigeteken bejegyzett ömlesztett áruval megrakott hajó szenvedett károkat. Azonban úgy tudni, hogy a legénységből egyik egységen sem sérült meg senki.

A tengeri biztonsággal foglalkozó Vanguard cég azt közölte, hogy a hajók közül kettő az Egyesült Arab Emirátusok, a harmadik pedig Omán partjai közelében járt, amikor eltalálták. Korábban megfigyelők arra hívták fel a figyelmet, hogy amennyiben bármilyen támadás érné a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat, az az áruszállítás teljes leállását eredményezheti. A hajózási társaságok ugyanis nem szeretnék kockáztatni a legénységek életét és a nagy értékű hajók sérülését, vagy elvesztését.

Ennek megfelelően a biztosító társaságok is drámaian megemelték a térségben közlekedő hajók után fizetendő díjakat – jelentette az UkrAgroConsult. A háborús fenyegetettség miatt már tizenkétszeresére nőttek a díjak, de a Reuters szerint egyes esetekben az áremelkedés ezerszeres is lehet. Ugyanakkor a társaságok kilátásba helyezték, hogy ha a szoros hadműveleti területté válik, akkor már nem vállalnak anyagi felelősséget az ott hajózó áruszállítókért.

A brit hírügynökség idézte az iráni katonai parancsnokság szóvivőjét, aki közölte: „Készüljenek fel arra, hogy az olaj ára hordónként 200 dollárra fog emelkedni.” Ebrahim Zolfakari ezért az Egyesült Államokat tette felelőssé, mert mint mondta: az olaj ára a regionális biztonságtól függ, amit az amerikaiak most destabilizáltak.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs

Donal Trump a ">Truth közösségi oldalon azt írta, hogy az amerikai fegyveres erők, újabb iráni hadihajókat süllyesztettek el. Az elnök szerint lényegében már megsemmisült a perzsa állam teljes hadiflottája.

Prőhle Gergely: az ipartalanítás az egyik oka, hogy nem tud magára találni a klasszikus német gazdaság

„Gondolkodjon el a gyermekein" – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

