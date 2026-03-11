Kereskedelmi hajókat ért támadás a Hormuzi–szorosban

Ebrahim Dzsabbari dandártábornok, az gárda főparancsnokának tanácsadója az iráni állami televízióban sugárzott nyilatkozatában jelentette be, hogy nem engedélyezik az átkelést a stratégiai fontosságú vízi úton, válaszul az amerikai-izraeli támadásokra. „A Hormuzi-szorost lezártuk. Minden hajót megtámadunk és felgyújtunk, amely megkísérli az átkelést” – közölte Dzsabbari. Arra is figyelmeztetett, hogy az olajvezetékek is célponttá válhatnak, és azzal fenyegetőzött, hogy

Irán nem engedi, hogy „egyetlen csepp olaj” is elhagyja a régiót.

Ezek után három kereskedelmi hajót is találat ért a Hormuzi-szoros közelében. Az áruszállítókat „ismeretlen eredetű lövedékek találták el” – jelentette a BBC. Londonban úgy tudják, hogy thaiföldi és egy japán zászló alatt hajózó konténerszállítót, valamint egy, a Marshall-szigeteken bejegyzett ömlesztett áruval megrakott hajó szenvedett károkat. Azonban úgy tudni, hogy a legénységből egyik egységen sem sérült meg senki.

JUST IN: Video shows ship traffic in the Strait of Hormuz over the past 24 hours. pic.twitter.com/8Y8YOHNGJx — BRICS News (@BRICSinfo) March 9, 2026

A tengeri biztonsággal foglalkozó Vanguard cég azt közölte, hogy a hajók közül kettő az Egyesült Arab Emirátusok, a harmadik pedig Omán partjai közelében járt, amikor eltalálták. Korábban megfigyelők arra hívták fel a figyelmet, hogy amennyiben bármilyen támadás érné a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat, az az áruszállítás teljes leállását eredményezheti. A hajózási társaságok ugyanis nem szeretnék kockáztatni a legénységek életét és a nagy értékű hajók sérülését, vagy elvesztését.

Thai-flagged vessel attacked near Strait of Hormuz, three crew reported missing



A Thai-flagged cargo vessel was reportedly attacked near the Strait of Hormuz on March 11, leaving three crew members missing, according to media reports.



The vessel, MAYUREE NAREE Bangkok, was hit… pic.twitter.com/fpoU2wuV3h — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 11, 2026

Ennek megfelelően a biztosító társaságok is drámaian megemelték a térségben közlekedő hajók után fizetendő díjakat – jelentette az UkrAgroConsult. A háborús fenyegetettség miatt már tizenkétszeresére nőttek a díjak, de a Reuters szerint egyes esetekben az áremelkedés ezerszeres is lehet. Ugyanakkor a társaságok kilátásba helyezték, hogy ha a szoros hadműveleti területté válik, akkor már nem vállalnak anyagi felelősséget az ott hajózó áruszállítókért.

A brit hírügynökség idézte az iráni katonai parancsnokság szóvivőjét, aki közölte: „Készüljenek fel arra, hogy az olaj ára hordónként 200 dollárra fog emelkedni.” Ebrahim Zolfakari ezért az Egyesült Államokat tette felelőssé, mert mint mondta: az olaj ára a regionális biztonságtól függ, amit az amerikaiak most destabilizáltak.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Donal Trump a ">Truth közösségi oldalon azt írta, hogy az amerikai fegyveres erők, újabb iráni hadihajókat süllyesztettek el. Az elnök szerint lényegében már megsemmisült a perzsa állam teljes hadiflottája.