ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.49
usd:
329.59
bux:
0
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kormányellenes tüntetés Teheránban 2026. január 9-én. Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, az oslói székhelyû Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint azóta január 13-ig legkevesebb 648 ember vesztette életét a többször erõszakcselekményekbe torkolló megmozdulásokban.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Infostart / MTI

Korábban Izrael felszólította az irániakat, hogy lázadjanak fel az iszlám köztársaság vezetése ellen.

"Bárki, aki az ellenség kérésére vonul az utcára, azt többé nem fogjuk tüntetőnek tekinteni" - jelentette ki Ahmad-Reza Radan az állami televízióban. "Ellenségként fogjuk tekinteni őket, és ellenségként fogjuk kezelni őket". "Erőink ujjukat a ravaszon tartják" - tette hozzá a rendőrfőnök.

Korábban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólította az irániakat, hogy lázadjanak fel kormányuk ellen. Izrael és az Egyesült Államok "történelmi háborút vív a szabadságért" - írta az iráni néphez címzett üzenetében. "Ez egy életben egyszer adódó lehetőség számotokra, hogy eltávolítsátok az ajatollah-rezsimet és megszerezzétek a szabadságotokat" - írta Netanjahu, hozzátéve: "Segítséget kértetek, és a segítség megérkezett".

Donald Trump amerikai elnök is többször arra buzdította az irániakat, hogy tekintsék az amerikai-izraeli támadásokat lehetőségnek a teheráni vezetés megdöntésére.

Az év elején az iráni biztonsági erők erőszakosan elfojtották a tüntetéseket. Az amerikai Human Rights Activists News Agency (HRANA) kutatása szerint január 8-án és 9-én éjjel a biztonsági erők mintegy 6500 tüntetőt öltek meg. Úgy gondolják, hogy több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok.

Kezdőlap    Külföld    „Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

irán

lázadás

tüntetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz rajt a devizapiacon: megrogyott a forint reggelre

Rossz rajt a devizapiacon: megrogyott a forint reggelre

Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as Iran launches attacks across region

US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as Iran launches attacks across region

The US says the ships were targeted in the Strait of Hormuz - a key shipping route. Meanwhile, at least two attacks have been reported on commercial ships in the area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 07:05
Szörnyű tragédia történt egy távolsági buszon – videó
2026. március 11. 06:26
Újabb csapás érte az iráni hadiflottát
×
×