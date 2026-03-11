„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

"Bárki, aki az ellenség kérésére vonul az utcára, azt többé nem fogjuk tüntetőnek tekinteni" - jelentette ki Ahmad-Reza Radan az állami televízióban. "Ellenségként fogjuk tekinteni őket, és ellenségként fogjuk kezelni őket". "Erőink ujjukat a ravaszon tartják" - tette hozzá a rendőrfőnök.

Korábban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólította az irániakat, hogy lázadjanak fel kormányuk ellen. Izrael és az Egyesült Államok "történelmi háborút vív a szabadságért" - írta az iráni néphez címzett üzenetében. "Ez egy életben egyszer adódó lehetőség számotokra, hogy eltávolítsátok az ajatollah-rezsimet és megszerezzétek a szabadságotokat" - írta Netanjahu, hozzátéve: "Segítséget kértetek, és a segítség megérkezett".

#BREAKING - Protests in #Iran are back: Hundreds of Iranian people protested tonight in South parts of Tehran and Karaj against the regime and chanted slogans in favor of @PahlaviReza pic.twitter.com/k45BSK7aUH — BenSabti (@BeniSabti) March 5, 2026

Donald Trump amerikai elnök is többször arra buzdította az irániakat, hogy tekintsék az amerikai-izraeli támadásokat lehetőségnek a teheráni vezetés megdöntésére.

Az év elején az iráni biztonsági erők erőszakosan elfojtották a tüntetéseket. Az amerikai Human Rights Activists News Agency (HRANA) kutatása szerint január 8-án és 9-én éjjel a biztonsági erők mintegy 6500 tüntetőt öltek meg. Úgy gondolják, hogy több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok.