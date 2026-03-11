Van vegán burger, de nincs vegán steak – ideiglenes megállapodás született

Maradhat a „vegán burger” és a „vegán kolbász” megnevezés az uniós szupermarketek polcain található termékeken. Ugyanakkor ezentúl a helyettesítő termékeket nem nevezhetik „steaknek” vagy „baconnek” – írta meg a Politico. Ez a tilalom vonatkozik a vegán húspótlókra és a laboratóriumban tenyésztett műhúsokra is.

A döntés egyelőre csak az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság megállapodásában jelent meg, még formálisan jóvá kell hagynia a tanácsnak és a parlamentnek is – olvasható a cikkben.

Mint a prove.hu írja, a műhús szót olyan termékekre használják, amelyek a húst íz, állag és funkció szempontjából is helyettesíteni próbálják. Létezik így növényi darált hús, ugyanilyen húsgolyó, illetve hamburgerpogácsa is. A húshelyettesítők alapvetően növényekből kivont fehérjékből készülnek, míg a laboratóriumban készült húsok valódi állati sejtekre alapulnak. Az utóbbiak a világ legtöbb országában nincsenek még forgalomban, a piacon jelenleg megtalálható termékek nagy része borsóból, rizsből, vagy szójából készül.

Mit jelent pontosan az uniós megállapodás?

A mostani egyezség keretében nem használhatóak a következő megnevezések a húst helyettesítő termékekre: alsócomb, bacon, baromfi, bárányhús, bélszín, borda, bordaszelet, borjúhús, comb, csirke, fartő, hasaalja, hátszín, hús, juhhús, kacsa, karaj, kecske, lapocka, lábszár, liba, máj, marhahús, mell, pulyka, rostélyos, sertéshús, szárny, szegy, T-csontos steak – írják az uniós tanács közleményében.

Mint a Politico cikkében olvasható, a zöld és liberális törvényhozók szerint a vita politikai színjáték, amely eltereli a figyelmet az élelmiszertermelési lánc strukturális problémáiról, és ellentmond a „versenyképességi retorikának”. A jobbközép és jobboldali törvényhozók számára mindeközben szimbolikus üggyé vált az állattenyésztők támogatása, akik a csökkenő profitokkal és az egyre összetettebb ágazati szabályozással is küzdenek.

A tiltás bevezetésének ügyét a francia képviselő, Céline Imart képviselte a leghangsúlyosabban, aki kijelentette, hogy az eredmény vitathatatlanul győzelem a gazdák számára.

Mi a helyzet itthon?

A laboratóriumi húsok előállítása és forgalomba hozása hazánkban egy 2025 novemberében elfogadott törvény értelmében kizárólag az orvosi és állatgyógyászati célú felhasználás esetén lehet megengedett. A hagyományostól eltérő technológiákban és termelési módokban olyan potenciális veszélyek rejlenek, amelyek alapvető értékeinket fenyegetik – olvasható a törvény szövegében.

A vonatkozó uniós rendelet alapján bizonyos állatok élelmezési célra alkalmas részei minősülnek húsnak, a húskészítményekre pedig legalább 50-51 százalékos hústartalmat szab meg a Magyar Élelmiszerkönyv. Az ezt nem teljesítő termékek pedig „imitátum” névvel illethetőek. Az Agrárminisztérium 2022-es előadása alapján az imitátumok nem nevezhetőek például sonkának, virslinek vagy kolbásznak. Ugyanakkor például a „vegán burger” név kellő tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak – szögezték le akkor.