Robert Fico szerint Szlovákiának ki kell maradnia a Béketanácsból

Robert Fico hangsúlyozta, hogy Szlovákia a jövőben is a béke pártján marad, ugyanakkor nem támogatja olyan párhuzamos nemzetközi struktúrák létrehozását, amelyek működése és céljai nem teljesen világosak. Szerinte a már létező intézményeket, például az ENSZ-t kell megreformálni, nem pedig új szervezetekkel helyettesíteni.

A miniszterelnök emlékeztetett: Szlovákia célja, hogy a 2028–2029-es időszakban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja legyen. Mint mondta, minden hivatalos találkozón partnereik támogatását kérik ehhez a törekvéshez. Úgy véli, ez megfelelő fórum lenne arra is, hogy Szlovákia hozzájáruljon az ENSZ szükséges reformjáról szóló nemzetközi vitához.

Robert Fico szerint az sem tisztázott, hogy a Béketanács állandó szervezetként működne-e, vagy csupán egy ideiglenes, ad hoc testület lenne, amely például a gázai övezet helyzetével foglalkozna. Külön kifogásolta a tervezett, egymilliárd dolláros tagsági díjat. Leszögezte:

a szlovák kormány semmilyen hasonló szervezethez nem kíván csatlakozni ilyen feltételek mellett.

A csatlakozást Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter sem támogatja. Tájékoztatása szerint a külügyminisztérium elemezte, milyen hatással lenne a tagság Szlovákia belső jogrendjére, illetve a nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettségeire. Blanár szerint több olyan elem is van a kezdeményezésben, amely Szlovákia számára elfogadhatatlan, különösen az ENSZ-szel szembeni kötelezettségek szempontjából.

A külügyminiszter úgy látja, hogy már önmagában egy ilyen új struktúrához való csatlakozás is megbontaná azokat az elveket, amelyekre Szlovákia külpolitikája épül, mindenekelőtt a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Hozzátette: éppen ezért tartják fontosnak az ENSZ Biztonsági Tanácsában való részvételt, ahol szerintük legitim keretek között lehetne napirendre tűzni a világszervezet reformját.

A Béketanács létrehozását az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump jelentette be a múlt héten a davosi Világgazdasági Fórumon. A kezdeményezésre mintegy hatvan ország kapott meghívást. A pontos tagsági feltételek és a szervezet működésének részletei egyelőre nem ismertek. Több ország már jelezte, hogy nem kíván csatlakozni az új testülethez. A részvételt elutasította például Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország és Szlovénia is.

A szlovák kormány szerdán dönt hivatalosan a kérdésről, de a miniszterelnök és a külügyminiszter nyilatkozatai alapján Pozsony álláspontja egyértelműen az elutasítás irányába mutat.