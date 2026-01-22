Ezért maradnak ki egyelőre a britek a Béketanácsból

Trump tavaly szeptemberben jelentette be a testület létrehozásának tervét, eredetileg a Gázai övezet kormányzásának és újjáépítésének elsősegítésére. Az amerikai elnök a múlt héten közölte, hogy a Béketanács megalakult, azzal a meghirdetett céllal, hogy támogatást nyújtson a konfliktusoktól sújtott vagy fenyegetett térségek stabilitásának helyreállításához.

A brit külügyminiszter, aki a davosi Világgazdasági Fórumon nyilatkozott csütörtökön a BBC közszolgálati televíziónak, elmondta: London erőteljesen támogatja a gázai rendezésre Trump által összeállított húszpontos intézkedési csomagot, amellyel sikerült is elérni a tűzszünetet a palesztin területen, „ez a tűzszünet azonban ingatag”.

Yvette Cooper szerint Nagy-Britannia szeretne részt venni a gázai békefolyamat most kezdődő második szakaszában, és „számos más országgal együtt” meghívást kapott Trumptól a részvételre a Béketanácsban, azonban nem lesz jelen a Béketanács megalakulását rögzítő okmány aláírói között, mivel jogi érvényű szerződésről van szó, amely a meghirdetett célnál sokkal szélesebb kiterjedésű ügyeket érint. (Közben már aláírták a szervezet alapító okiratát a résztvevő országok, erről itt írtunk bővebben.)

Hozzátette: a brit kormánynak „aggályai vannak” azzal kapcsolatban is, hogy „Vlagyimir Putyin orosz elnök is részese olyasvalaminek, ami a békéről szól, miközben semmi jelét nem látjuk Putyin részéről annak, hogy elkötelezte volna magát az ukrajnai béke megteremtése mellett”.

A brit külügyminiszter ezzel arra utalt, hogy Donald Trump Oroszországot is meghívta a Béketanácsba. Az orosz kormány mindazonáltal még nem jelezte egyértelműen, hogy csatlakozik-e az amerikai elnök kezdeményezéséhez.

Yvette Cooper a csütörtöki BBC-interjúban úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy Nagy-Britannia nem lesz jelen a Béketanács aláírói között, folytatja nemzetközi tárgyalásait szövetségeseivel a gázai békefolyamatról, és azokról a lehetséges szerepekről, amelyeket London a folyamat támogatása érdekében betölthet.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése is olyan létfontosságú kérdés, amely közvetlen hatást gyakorol Nagy-Britannia biztonságára, és jelenleg inkább ennek érdekében kell nyomást gyakorolni, éppen azért, mert Putyin „nem mutatja jelét annak, hogy készen állna e békemegállapodás megkötésére”.