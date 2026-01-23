ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.92
usd:
325.14
bux:
0
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

Infostart / MTI

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – ismertette a kormányfő.

Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők ülése után pénteken Brüsszelben.

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – ismertette a részleteket a kormányfő.

Orbán Viktor közölte: az ukrán igény az, hogy az unió adjon a következő tíz évben 800 milliárd dollárt és ezen túl még egy 700 milliárdos hadikiadásra is szükség lesz.

„Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt”, hogy azt hittük eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. „Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet” – fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, a parlamenti választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen – mint közölte – az említett dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról beszél, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is, és Magyarország ezt ellenzi – szögezte le.

„Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba” – fogalmazott Orbán Viktor, majd aláhúzta: azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. Ezen dolgoznak – hívta fel a figyelmet.

Mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük az ukránok tagságát. A Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is – fogalmazott.

Közölte, az Európai Bizottság az új uniós költségvetésből rengeteg pénzt adna Ukrajnának, azaz nem külön hitelfelvétellel, hanem az unió költségvetéséből oldanák meg Ukrajna pénzügyi támogatását. „Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Mi nemzeti kormányt akarunk Magyarországon, amely nem fogja támogatni Ukrajnának a csatlakozását, és nem támogat olyan költségvetést sem, ami a pénzt Ukrajnába akarja küldeni” – húzta alá.

A davosi Világgazdasági Fórumon létrehozott Béketanáccsal kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, a Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremtenie. „Itt az okoz zavart, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amit a béketeremtés érdekében hoztak létre” – fogalmazott.

Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak – hívta fel a figyelmet a kormányfő, majd úgy fogalamazott: „ketten voltunk csak Európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél”. Szavai szerint senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz, de az amerikaiak nagy lendülettel vágtak bele, és „úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami”. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad – tette hozzá.

Közölte, ha csak Gázáról szólna a Béketanács, akkor az Európai Unió szinte minden országának ott lenne a helye. De az amerikaiak úgy készítették ezt a dokumentumot, „a mi jóváhagyásunkkal is”, hogy ezen túlmegy: első feladat konszolidálni Gázát, második feladat békét csinálni Ukrajnában, aztán majd jön a többi is - mondta. „Szerintünk ez jó megközelítés” – tette hozzá a kormányfő.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. „Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – fogalmazott a miniszterelnök, majd úgy folytatta: „ez ott van az amerikaiak jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk”.

Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatával összefüggésben azt monda: az önállósághoz erő kell, és ez ma nem áll rendelkezésre. Tehát Európa egy olyan kontinens, amely ma nem tudja magát katonailag megvédeni. Egy olyan kontinens, amelynek a versenyképessége csökken. Egy olyan kontinens, amelyet kívülről beözönlő, más civilizációból érkező emberek destabilizálnak és nem tud úrrá lenni ezen a helyzeten. Európa nincs abban a helyzetben, hogy biztonságban elgondolhassa a saját jövőjét az amerikai együttműködés nélkül – tette hozzá.

„A józan ész együttműködés felé tol bennünket is, meg az amerikaiakat is” – fogalmazott.

A Grönlandról folytatott vitával kapcsolatban elmondta, a kérdés „gyorsan nyugvópontra jutott”, hiszen megállapodás született arról, hogy vámok nem lesznek, katonai beavatkozás sem lesz, és mindenki a konfliktus csökkentésében érdekelt. Tehát a tüzet oltani próbálják, nem pedig hevíteni – közölte.

Azzal kapocslatban, hogy Tisza Párt csütörtökön távol maradt az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök elleni, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott bizalmatlansági szavazástól, Orbán Viktor azt mondta: én a régi iskolához tartozom. Tehát ha van egy ügy, akkor bút vagy bát mondani kell. Ha sunnyogsz, csak ráfázol. Én ezt gondolom. Van egy ügy, egy bizalmatlansági indítvány és vagy kiállsz valaki mellett, vagy azt mondod, hogy most már menjen innen, mert olyan hibákat vétett, hogy nem méltó arra, hogy élvezze a bizalmunkat. A sunnyogás „agyas dolognak tűnik, de én azt tanultam a politikában, hogy az nem vezet jóra” – tette hozzá Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

ukrajna

orbán viktor

eu-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Kettős mérce az európai gazdákkal szemben a Mercosur-egyezmény – mondta Papp Zsolt, az agrárkamara elnöke az InfoRádióban. Az európai parlamenti képviselők 334:324 arányban úgy döntöttek, hogy az EP az Európai Unió Bíróságához fordul az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás miatt. A jogi eljárásnak azt kell megítélnie, hogy az Európai Bizottság jogszerűen járt-e el az aláírással, illetve, hogy van-e szükség a nemzeti parlamentek ratifikációjára.

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

The meeting between the three countries comes as both Ukraine and Russia say no peace deal can be reached until territorial issues are resolved.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 05:38
Akár tanítási szünet is elrendelhető – nagyon sokan szenvednek most légúti betegségekben
2026. január 23. 05:24
Ezzel az új fogalommal is meg kell ismerkedniük itthon a sofőröknek
×
×
×
×