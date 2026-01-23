ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.54
usd:
326.05
bux:
123941.13
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél az általa javasolt Béketanács alapokmányának aláírása elõtt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács. A szervezet hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.

A Béketanács először az izraeli–palesztin, pontosabban szólva a gázai konfliktus kapcsán látott napvilágot, amikor Donald Trump bemutatta a 20 pontos béketervét. Akkor azt gondolhattuk, hogy ez kizárólag egy Gázával foglalkozó, a gázai helyreállítást felügyelő szervezet lesz, de ha megnézzük a Béketanács alapító okiratát, akkor azt látjuk, hogy sokkal többről van szó.

Gáza már nem is szerepel az alapító okiratban, hanem azt rögzíti a dokumentum, hogy a Béketanács általánosságban egy nemzetközi békefórum a konfliktusok lezárására és megelőzésére, tehát sokkal globálisabb fókuszt kapott az egész intézmény

– mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.

A kérdésre, hogy hol lehet ebben Magyarország helye, a szakértő azt mondta: Magyarország azáltal, hogy meghívást kapott a Béketanácsba, föl tudja erősíteni a saját szerepét, geopolitikai súlyát.

Ugye a kis és közepes államok klasszikusan törekvése, hogy csatlakozzanak mindenféle nemzetközi fórumokhoz, hogy ezáltal is növeljék a saját nem túl nagy befolyásukat. Így van ez a Béketanácsnál is. Ha megnézzük például a döntéshozatali mechanizmusát, akkor az „egy ország egy szavazat” rendszerben működik. Tehát Magyarország szavazata ugyanannyit fog érni, mint mondjuk a sokkal nagyobb Törökországnak vagy Szaúd-Arábiának, vagy éppen az Egyesült Államoknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy

Magyarország számára ez egy egyedülálló lehetőség, és önmagában az is, hogy nemcsak hogy tagok vagyunk, hanem alapító tagok.

Ez egy kiemelt szerepbe és helyzetbe hozta Magyarországot – fogalmazott a szakértő.

A tagság meghívásos alapú. Donald Trump legalább 60 állam- és kormányfőnek kiküldte a meghívót. „A feltételekkel kapcsolatban több félreérthető cikket olvastam. Nem kell egymilliárd dollárt befizetni ahhoz, hogy valaki tag lehessen” – hangsúlyozta Nagy Dávid.

Az elsődleges tagság három évre szól. Ha valaki ezt meg akarja hosszabbítani, és állandó tag szeretne lenni, akkor kell ezt az összeget befizetni. Amit még érdemes tudni, hogy

a Béketanács elnökét, aki Donald Trump, egész életre választják. Trump három év múlva leköszön az amerikai elnöki tisztségről, de megmarad a Béketanács elnökének. A döntéseket egyszerű többséggel fogják meghozni a résztvevők, de az elnöknek vétójoga van minden döntés fölött.

Arról, hogy mely országok a tagjai, illetve lehetnek a tagjai a Béketancsának, a szakértő elmondta: Franciaország egyértelműen jelezte, hogy nem szeretne részt venni ezen a fórumon. Elsősorban azért, mert úgy gondolja, hogy ez csak duplikálja az ENSZ-t, és olyan hatásköröket, jogköröket szeretne magának tudni, amire már van egyfajta nemzetközi szervezet. Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy még nem áll készen a csatlakozásra, de a hírek szerint elsősorban Fehéroroszország és Oroszország meghívása miatt hezitál, hogy azonnal belépjen.

Több európai ország még nem válaszolt Donald Trump meghívójára. A meghívás csak néhány nappal ezelőtt történt, elég rövid volt a határidő arra, hogy bármit is mondjanak a meghívottak a csütörtöki aláírási ceremóniáig. De Donald Trump, elmondta az aláírási beszédében is, hogy a következő napokban újabb országok csatlakozhatnak ehhez az új kezdeményezéshez.

A kérdésre, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét valóban gyengítheti-e a Béketanács, a szakértő azt mondta:

a Béketanács alapító okiratának preambuluma kimondja, hogy a tanács célja, hogy szakítson minden olyan eddigi mechanizmussal és intézménnyel, amelynek a megközelítése nem működött a konfliktusok rendezése kapcsán.

„Azt gondolom, hogy ezzel egyértelműen utal arra, amit Donald Trump már az elnöksége alatt számtalanszor említett, hogy az ENSZ nagyon sok esetben nem tudta megfelelően és hatékonyan kezelni a világ különböző konfliktusait” – fogalmazott Nagy Dávid.

Trump már sokszor kritizálta az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy valójában nem tudnak úgy beavatkozni a konfliktusokba, hogy meg is oldják azokat, ehhez inkább a nagyobb országok, mint az Egyesült Államok hathatós közbenjárására és közvetlen beavatkozására van szükség.

Trump egy hatékonyabb szervezetet szeretne létrehozni, és ez egyértelműen üzenet az ENSZ számára is.

Meg is kérdezték az amerikai elnököt, hogy mi lesz a Béketanács és az ENSZ viszonya, az-e a célja, hogy hosszú távon majd helyettesítse az ENSZ-t, de erra azt mondta, hogy inkább együttműködni akar az ENSZ-szel, amiben szerinte nagyon nagy potenciál van, de nem használja ki . Ezért hívta életre a Béketanácsot, ami a várakozások szerint hatékonyabban fog működni – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

orbán viktor

donald trump

nagy dávid

gázai háború

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

béketanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat
A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács. A szervezet hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

Moszkva megerősítette: azonnal asztalhoz ül Kijevvel, Washington jelenlétében

António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan újítást vezetnek be Európa legforgalmasabb repülőterén, aminek minden utas örülhet

Olyan újítást vezetnek be Európa legforgalmasabb repülőterén, aminek minden utas örülhet

A londoni Heathrow repülőtéren mostantól nem kell a biztonsági ellenőrzésnél a kézipoggyászból kivenni a folyadékokat és az elektronikai eszközöket, mert mind a négy terminálon üzembe álltak az új, nagy felbontású 3D CT-szkennerek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éjszakai tárgyalás Moszkvában: Putyin már az amerikaiakkal egyeztet a háborúról

Éjszakai tárgyalás Moszkvában: Putyin már az amerikaiakkal egyeztet a háborúról

Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's claim that Nato troops avoided Afghanistan front line 'disappointing and wrong', minister says

Trump's claim that Nato troops avoided Afghanistan front line 'disappointing and wrong', minister says

The US president's comments have sparked widespread anger, with Conservative Party leader Kemi Badenoch labelling them "flat-out nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 10:32
Megszaporodtak a fehérorosz drónok a határon
2026. január 23. 09:48
António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében
×
×
×
×