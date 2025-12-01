ARÉNA - PODCASTOK
Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter és Robert Fico szlovák kormányfő.
Nyitókép: Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter Facebook-oldala

Államellenes bűncselekménynek minősítenék a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában az ellenzéki Progresszív Szlovákia szeretné elérni, hogy a több mint nyolcvan éve született Benes-dekrétumokra hivatkozva az állam ne vehessen magához újabb földterületeket. A kormányoldal szerint ha az ellenzéki párt javaslata átmenne a törvényhozáson, az minden szlovákiai tulajdonjog megkérdőjelezéséhez vezethetne.

Újra komoly politikai vitát váltott ki Szlovákiában a Benes-dekrétumok kérdése. A téma a hétvégi politikai vitaműsorokban is nagy hangsúlyt kapott, ahol ütközött az ellenzék és a kormány álláspontja. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviseletében Zuzana Mesterová parlamenti képviselő emlékeztetett: pártja nem akarja eltörölni vagy megnyitni a Benes-dekrétumokat, azokat Szlovákia történelmének és jogrendjének részeként fogadják el.

A céljuk csupán annyi, hogy a dokumentumokra hivatkozva ne lehessen új jogi tényállásokat gyártani, és ne lehessen földeket államosítani úgy, ahogyan azt a Szlovák Földalap tette 2019-ben, amikor 600 indítványt nyújtott be, és több hektárnyi területet vett át ilyen alapon. „Ezek a lépések szlovák nemzetiségű földtulajdonosokat is sújtottak” – tette hozzá az ellenzéki képviselő.

Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter viszont élesen bírálta Zuzana Mesterová álláspontját. A szlovák zöldtárca vezetője szerint a Progresszív Szlovákia egy olyan „lezárt ügyet” akar megbolygatni, amely a jogrend stabilitását veszélyeztetné. A tárcavezető úgy fogalmazott: „ez egy lezárt ügy. A dekrétumok részei a szlovák és a cseh jogrendnek, és az Európai Unió is elfogadja azokat”.

Tomás Taraba államellenes bűncselekménynek minősítené és büntetné azt, aki a Benes-dekrétumokat megkérdőjelezi vagy megnyitja a témát.

A miniszter szerint ha a Progresszív Szlovákia javaslata átmenne a parlamenten, az minden szlovákiai tulajdonjog megkérdőjelezéséhez vezethetne. A vita során konkrét példát is hozott: „Egy olyan témát nyitnak meg, ami oda fajulhat, hogy például a lakóházak alatti telkek esetében előáll egy magyarországi állampolgár, és azt mondja: »ez az enyém, egyezkedjünk«.”

Tomás Taraba többször is arra figyelmeztetett, hogy a Progresszív Szlovákia „nemzetiségi kártyával játszik”, és szerinte ezzel közvetve megnyitná az utat a nemzetközi jogviták előtt is.

A Magyar Szövetség december 9-re szakmai fórumot hívott össze, amelynek célja, hogy racionális párbeszéd induljon a dokumentumok hatályon kívül helyezéséről, de kizárólag arról az egyetlen dekrétumról, amely alapján ma is előfordulhat földelkobzás Szlovákiában. Gubík László pártelnök elismerte: a szlovák politikusok nagy részével szinte lehetetlen erről a kérdésről tárgyalni. Úgy fogalmazott:

„ha előkerül a Benes-dekrétumok ügye, beindul a hisztifaktor a szlovák politikusok fejében.”

Gubík László szerint a mostani vita jól kirajzolta, mely pártokkal lehet együttműködni, és melyekkel nem. A pártelnök hangsúlyozta: a Magyar Szövetség továbbra is „középen álló, regionális magyar pártként” kíván politizálni, és a szlovák pártok álláspontja a későbbi választási együttműködéseket is befolyásolni fogja.

(A nyitóképen: Tomás Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter és Robert Fico szlovák kormányfő egyik tárgyalásukat követően.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

