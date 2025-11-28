ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Parliament building in Bratislava, Slovak republic.
Nyitókép: Vrabelpeter1/Getty Images

A Beneš-dekrétumok árnyéka ismét rávetül a szlovák politikára, parázs vitát robbantva ki

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A Beneš-dekrétumok eltörlésének lehetősége újra komoly politikai vitát indított el Szlovákiában. A kérdés akkor került ismét napirendre, amikor az ellenzéki Progresszív Szlovákia dél-szlovákiai körútja során – ahol Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban és Komáromban találkoztak a magyar közösséggel – azt javasolta: a kormány érje el, hogy a második világháború után született dekrétumokra többé ne lehessen hivatkozni telekvitáknál és ingatlanelkobzásoknál.

A Beneš-dekrétumok kérdése évtizedek óta a szlovák politikai élet egyik legérzékenyebb témája, amely rendre előhozza a második világháború utáni traumákat és a magyar kisebbség történelmi sérelmeit. A Progresszív Szlovákia arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szlovák Földalap ma is használja ezeket a rendeleteket állami beruházások esetében – például autópálya-építéseknél –, amikor magyar vagy német tulajdonú földeket vonnak állami kézbe. A Progresszív Szlovákia komáromi határozata rögzíti:

a Csehszlovák Köztársaság elnöki rendeletei, a Beneš-dekrétumok mára hatályukat vesztették, és ezek alapján nem lenne szabad új jogi tényeket megállapító döntéseket hozni.

Az elképzelés azonban politikai lavinát indított el. Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter, a közösségi oldalán „külföldi érdekek kiszolgálójának” nevezte a Progresszív Szlovákia elnökét, Michal Šimečkát. Szerinte a progresszívek minden vitában Brüsszel álláspontját helyezik Szlovákia elé, és most is feleslegesen kockáztatják a történelmileg jó szlovák–magyar kapcsolatokat. Úgy fogalmazott: a Beneš-dekrétumok felvetése politikai „gránát”, amelyet a Progresszív Szlovákia a „Duna szlovák oldalára dob”.

Andrej Danko, a kormányzó Szlovák Nemzeti Párt elnöke még ennél is élesebben reagált. Megdöbbentőnek nevezte, hogy bárki hozzányúl a dekrétumok témájához, és kijelentette: ha a Progresszív Szlovákia nem hagy fel ezzel, pártja a főügyészhez fordul.

Azt sem zárta ki, hogy szélsőséges esetben akár a Progresszív Szlovákia feloszlatását is kezdeményeznék.

A konzervatív Kereszténydemokrata Mozgalom is bírálta a javaslatot; szerintük a Progresszív Szlovákia csak felszakítja a régi történelmi sebeket, ezzel pedig tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot.

A kormány egy másik tagja, Rudolf Huliak sport- és idegenforgalmi miniszter is beszállt a vitába, ezúttal erősen magyarellenes hangvételben. A közösségi oldalán közzétett videójában azt állította: a dekrétumok felfüggesztését követelni a „hazaárulás határát súrolja”, és szerinte ez közvetlen veszélyt jelent Szlovákia létezésére.

„Šimečka úgy viselkedik, mint egy őrült magyar ügynök”

– fogalmazott Rudolf Huliak, hozzátéve, hogy pártja soha nem enged a szlovák szuverenitásból.

A vitába belépett a Magyar Szövetség is. Közleményükben felidézték: a Beneš-dekrétumok minden rendszert túléltek, és ma is érvényben vannak. A párt szerint ezek alapján történhetnek meg az úgynevezett retroaktív elkobzások, amelyeket a hatóságok sokszor „múltbeli hibák kijavításának” neveznek. A Magyar Szövetség úgy véli: ideje nevén nevezni ezeket a gyakorlatokat, és felülvizsgálni a Szlovák Földalap szerepét az elkobzások rendszerében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A Beneš-dekrétumok árnyéka ismét rávetül a szlovák politikára, parázs vitát robbantva ki

szlovákia

pozsony

eltörlés

államosítás

benes-dekrétumok

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

