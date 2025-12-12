ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.59
usd:
326.02
bux:
0
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jóváhagyta a pozsonyi parlament csütörtökön a szlovák büntető törvénykönyvnek (Btk.) azt a több újítást tartalmazó módosítását, amely egyebek mellett büntethetővé teszi a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolását, valamint a második világháború utáni rendezésből következő viszonyok nyilvános tagadását is.

A módosítást 76 igen szavazattal, 60 nem ellenében fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozásnak a voksoláson jelenlévő 136 tagja.

A szlovák Btk. mostani módosítása annak eredeti formájában csak a kisebb értékű lopások elkövetőit érintő büntetéseket szigorította volna. A Btk. módosítása azonban az előkészületi folyamatban, a parlamenti bizottságok véleményezési eljárása során több kiegészítő javaslattal is bővült.

A szlovák Btk. módosításának azon részét, amely akár két év szabadságvesztést is kiróhatóvá tesz a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolásában részt vevőkre, azzal indokolták, hogy a 2023-as parlamenti választások után bebizonyosodott, hogy annak kampánya során külföldről próbálták befolyásolni a politikai versenyt. A szlovákiai választások külföldről történő befolyásolásának ügye idén nyáron merült fel először konkrétumok szintjén. Akkor Robert Fico miniszterelnök bizonyítékokat felvonultatva számolt be arról, hogy az Egyesült Királyság külügyminisztériuma egy médiaügynökségen keresztül jelentős összegeket fizetett influenszereknek, hogy azok a közösségi médiában a legnagyobb ellenzéki pártot, a liberális Progresszív Szlovákiát (PS) népszerűsítsék. Az eset kapcsán a szlovák külügy az Egyesült Királyság pozsonyi nagykövetét is bekérette. A felmerült vádakat Londonban azzal magyarázták, hogy az influenszereknek csak a választáson való részvételt kellett népszerűsíteniük.

A „második világháború utáni rendezést szolgáló jogi dokumentumok” nyilvános tagadásának és megkérdőjelezésének büntethetőségét bevezető Btk.-kiegészítés nem sokkal azt követően került a módosítás tervezetébe, hogy néhány hete bejártaa szlovákiai sajtót, miszerint a témával korábban soha nem foglalkozó Progresszív Szlovákia párt többségében magyarok lakta településeken tartott rendezvényein felvetette a Benes-dekrétumok kérdését, ami heves reakciókat is kiváltott a szlovák közbeszédben. A felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség az általuk hosszú távon képviselt téma kapcsán több egyeztetést is tartott, és a párt elnöke Gubík László a ma7.sk felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva azokról azt mondta: saját megoldási javaslatuk van a kérdés rendezésére, majd aláhúzta: szakmai szintű párbeszédre van szükség, nem pedig hangulatkeltésre. A Btk.-kiegészítés kapcsán a pártelnök azt mondta: szomorú, hogy az ügy racionális megtárgyalása helyett aránytalan politikai reakciók születnek.

Kezdőlap    Külföld    Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

szlovákia

robert fico

benes-dekrétumok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

Elemző: Donald Trumpnak elege lett a gyenge Európából

„Amerika mindenekelőtt” – a Magyar Külügyi Intézet kutatója így foglalta össze tömören a Trump-adminisztráció nemrég nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiáját. Lévai Dániel az InfoRádióban elmondta: az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy Európa ne kiszolgáltatott, gyenge és politikailag instabil legyen, hanem álljon ki a saját érdekeiért a transzatlanti kapcsolatok szem előtt tartásával. Az elemző úgy véli, „a hidegháború óta felgyülemlett amerikai frusztrációt” fogalmazták meg a dokumentumban az európaiak felé.
 

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Oroszország az ukrán válság hosszú távú rendezéséhez ragaszkodik, és nem érdekelt semmilyen fegyverszüneti megoldásban, beleértve az újévi és a karácsonyi fegyvernyugvást is – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón Moszkvában.
 

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Elképesztő dróntámadásokat hajtottak végre az ukránok – videó

Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank

A JP Morgan csütörtökön bejelentette, hogy a Solana nevű blokkláncon keresztül rövid lejáratú, fedezetlen kereskedelmi értékpapírt bocsátott ki a Galaxy Digital Holdings számára. Az instrumentumot a Coinbase kriptotőzsde és a Franklin Templeton befektetési alapkezelő vásárolta meg - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Flood misery for Gazans awaiting next stage of peace plan

Gazans in tents have been hit by heavy rain as failure to find last Israeli hostage risks derailing peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 07:48
Tízezreket evakuálnak, elönti az árvíz Washington államot
2025. december 12. 07:00
Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben
×
×
×
×