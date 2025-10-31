Kiderült, mit gondolnak a csehek az euróbevezetésről

A kutatás szerint a cseh lakosság kétharmada nem támogatja a közös európai valuta bevezetését, míg 30 százalék mellette van. A mostani eredmények a CVVM módszertani változtatásai miatt ugyan nem vethetők össze a korábbi kutatásokkal, de az előző évek felmérései és más intézetek vizsgálatai is rendre azt mutatják, hogy

a csehek többsége évek óta elutasító az euróval szemben.

A felmérés augusztus második felében készült, több mint 1600, 15 évesnél idősebb ember részvételével.

A közvélemény-kutatás nemcsak az euróhoz való viszonyt vizsgálta, hanem az Európai Unióhoz fűződő általános hozzáállást is. Ennek alapján a cseh társadalom kétharmada elégedett az ország EU-tagságával, míg 31 százalék elégedetlen.

A válaszadók leginkább a védelem és a kultúra területén értékelik pozitívan az uniós együttműködést, ezeket a területeket a megkérdezettek több mint háromnegyede nevezte hasznosnak és fontosnak. Az európai gazdasági integráció hatásait a csehek közel kétharmada látja kedvezően, de egyharmaduk szerint az eredmények „megkérdőjelezhetők”. A környezetvédelemben is többségben vannak a pozitív vélemények, a politikai integráció megítélése viszont megosztja a társadalmat: 47 százalék hasznosnak, míg 44 százalék inkább károsnak tartja.

Ami a jövőbeli integráció irányát illeti: a legtöbben úgy vélik, maradjon minden a jelenlegi szinten, ezt a válaszadók 38 százaléka mondta. Az integráció erősítését 27 százalék támogatná, míg 24 százalék inkább gyengítené az uniós együttműködést.

Az Európai Unióban való tagságot összességében a lakosság háromnegyede, vagyis 74 százaléka támogatja, míg negyedük ezzel nem ért egyet.

A tagságot leginkább a fiatalok, a magasabb végzettségűek, a városlakók, különösen a prágaiak, valamint a jobboldali pártok, köztük a Spolu, a Kalózpárt és a STAN szavazói pártolják.

A Közvélemény-kutatási Központ elemzői szerint a kutatás azt mutatja, hogy a cseh társadalomban stabil, de árnyalt a kép az Európai Unióról: az uniós tagságot és az együttműködést a többség hasznosnak tartja, ám az euró bevezetésével kapcsolatban továbbra is erős a bizalmatlanság.