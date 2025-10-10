Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget

Spanyolországban továbbra is gondokat okozhat a „nettó zéró” cél forszírozott ütemben való teljesítése – azaz, a nulla-emissziós energiatermelés álma. A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica arra figyelmeztetett: hogy az országot újra áramszünetek fenyegetik.

Ez mindössze néhány hónappal azután hangzott el, hogy

áprilisban milliók maradtak áram nélkül az Ibériai-félszigeten.

A cég gyors változtatásokat sürget a hálózat működtetésében, miután egy friss jelentés szerint a napelemek okozta feszültségingadozások veszélyeztetik az ellátás biztonságát.

Az európai áram-hálózatokat összefogó szervezet, az Entsoe anyaga szerint az áprilisi leállások egy láncreakció eredményei voltak: több dél-spanyolországi nap- és szélerőmű hirtelen, szinte egy időben vált le a hálózatról, ami perceken belül országos zavart okozott.

A rendszer összeomlásával hoznak összefüggésbe legkevesebb öt halálesetet,

miközben az üzemzavar világszerte ráirányította a figyelmet Spanyolország megújuló energiaforrásokra épülő energiapolitikájára – pontosabban arra, hogy túlzottan a napenergiára támaszkodik az energiatermelésben.

A Pedro Sánchez vezette szocialista kormány azonban továbbra is tagadja, hogy a megújuló energia lenne a hibás és azzal magyarázkodik, hogy a rosszul megtervezett hálózat volt az ok. Közben az Entsoe is megerősítette: a problémát elsősorban az okozta, hogy a napenergia-telepek másképp működnek, mint a hagyományos erőművek, és hirtelen feszültségváltozásokra hajlamosak.

A spanyol piacfelügyeleti hatóság (NCMC) a héten rendkívüli intézkedéseket javasolt, érvelése szerint azért, mert „elterjedtek a feszültséget nagyobb ugrásokkal és nem fokozatosan változtató napenergia-telepek”. A tetőkre szerelt napelemek miatt az otthonok és vállalkozások napsütés idején kevesebb áramot vonnak ki az országos hálózatból, viszont például a hirtelen megjelenő felhők miatt, gyorsan több áramot igényelhetnek.

A felügyelőszerv úgy véli, hogy szigorítani kell a feszültség-szabályozás és az áramszolgáltatás határértékeit, hogy a hirtelen ingadozások ne érjék felkészületlenül a szolgáltatókat. Az új szabályokat ötnapos konzultáció után vezetnék be, egyelőre harminc napra.

A történteket Nagy-Britanniában is élénk érdeklődés kíséri, mivel politikai vita folyik az úgynevezett „nettó zéró” célról

– amelyet például teljesen elvet a népszerűségében a kormánypártot immár megelőző radiális jobboldali erő, a Reform Párt. A brit Nemzeti Energia Rendszerirányító szerint az országot nem fenyegeti az ibériaihoz hasonló áramszünet, mert az áram-előállítóknak már most kötelező részt venniük a feszültségszabályozásban.

Ennek ellenére a spanyol eset ismét vitát indított arról, hogy a „zöldítés” tempója nem veszélyezteti-e az ellátásbiztonságot.