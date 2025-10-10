ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.61
usd:
337.24
bux:
101990.76
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
engineer working on checking equipment in solar power plant on the roof, Solar energy technology concept and The energy concept of the universe and galaxies
Nyitókép: Pramote Polyamate/Getty Images

Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Ismét sötétség fenyegeti Spanyolországot – már amennyiben éjszaka üt be a baj. A legnagyobb energia-szolgáltató szerint a napelemekből betáplált áram ingadozásai miatt bármikor újabb, az áprilisihoz hasonló tömeges áramszünetek jöhetnek.

Spanyolországban továbbra is gondokat okozhat a „nettó zéró” cél forszírozott ütemben való teljesítése – azaz, a nulla-emissziós energiatermelés álma. A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica arra figyelmeztetett: hogy az országot újra áramszünetek fenyegetik.

Ez mindössze néhány hónappal azután hangzott el, hogy

áprilisban milliók maradtak áram nélkül az Ibériai-félszigeten.

A cég gyors változtatásokat sürget a hálózat működtetésében, miután egy friss jelentés szerint a napelemek okozta feszültségingadozások veszélyeztetik az ellátás biztonságát.

Az európai áram-hálózatokat összefogó szervezet, az Entsoe anyaga szerint az áprilisi leállások egy láncreakció eredményei voltak: több dél-spanyolországi nap- és szélerőmű hirtelen, szinte egy időben vált le a hálózatról, ami perceken belül országos zavart okozott.

A rendszer összeomlásával hoznak összefüggésbe legkevesebb öt halálesetet,

miközben az üzemzavar világszerte ráirányította a figyelmet Spanyolország megújuló energiaforrásokra épülő energiapolitikájára – pontosabban arra, hogy túlzottan a napenergiára támaszkodik az energiatermelésben.

A Pedro Sánchez vezette szocialista kormány azonban továbbra is tagadja, hogy a megújuló energia lenne a hibás és azzal magyarázkodik, hogy a rosszul megtervezett hálózat volt az ok. Közben az Entsoe is megerősítette: a problémát elsősorban az okozta, hogy a napenergia-telepek másképp működnek, mint a hagyományos erőművek, és hirtelen feszültségváltozásokra hajlamosak.

A spanyol piacfelügyeleti hatóság (NCMC) a héten rendkívüli intézkedéseket javasolt, érvelése szerint azért, mert „elterjedtek a feszültséget nagyobb ugrásokkal és nem fokozatosan változtató napenergia-telepek”. A tetőkre szerelt napelemek miatt az otthonok és vállalkozások napsütés idején kevesebb áramot vonnak ki az országos hálózatból, viszont például a hirtelen megjelenő felhők miatt, gyorsan több áramot igényelhetnek.

A felügyelőszerv úgy véli, hogy szigorítani kell a feszültség-szabályozás és az áramszolgáltatás határértékeit, hogy a hirtelen ingadozások ne érjék felkészületlenül a szolgáltatókat. Az új szabályokat ötnapos konzultáció után vezetnék be, egyelőre harminc napra.

A történteket Nagy-Britanniában is élénk érdeklődés kíséri, mivel politikai vita folyik az úgynevezett „nettó zéró” célról

– amelyet például teljesen elvet a népszerűségében a kormánypártot immár megelőző radiális jobboldali erő, a Reform Párt. A brit Nemzeti Energia Rendszerirányító szerint az országot nem fenyegeti az ibériaihoz hasonló áramszünet, mert az áram-előállítóknak már most kötelező részt venniük a feszültségszabályozásban.

Ennek ellenére a spanyol eset ismét vitát indított arról, hogy a „zöldítés” tempója nem veszélyezteti-e az ellátásbiztonságot.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget

spanyolország

energia

áramszünet

napelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik a dollár és a forint is az újabb vámháborús fenyegetésre

Esik a dollár és a forint is az újabb vámháborús fenyegetésre

Nehéz napokon van túl a forint. A dollár erősödése mellett még az NGM-MNB csörte is elbizonytalanította a forintbefektetőket. A mai nap 338 körül kezdi a napot a forint  a dollárral szemben és 390,9 körül az euróval szemben. Kora este Donald Trump újabb vámháborús fenyegetése okozott kilengést a piacon, este pedig Magyarországról érkezik az S&P hitelminősítése, amely a mostani helyzetben kulcsfontosságú lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy változás jön a magyar nyugdíjaknál: rengeteg embert érint, sok pénzről van szó

Nagy változás jön a magyar nyugdíjaknál: rengeteg embert érint, sok pénzről van szó

Egy friss kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozók 2026-tól technikailag szünet nélkül juthatnak hozzá nyugdíjukhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 16:57
Későn jött a „Tomahawk rakétáért Nobelt” alku, de Amerika pártfogoltja az új békedíjas
2025. október 10. 15:35
Andrej Babiš még küzd a kormányalakítással, kérdéses az egyik legfontosabb tárca sorsa
×
×
×
×