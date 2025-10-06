ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyi orosz elnök Moszkvában.
Nyitókép: Facebook / Robert Fico

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia külpolitikájának célja nem az Oroszországi Föderáció legyőzése – jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő.

Szlovákia nem kíván semmilyen „kalandba” keveredni Oroszországgal szemben, és elutasítja a háborút – mondta Robert Fico szlovák miniszterelnök egy tévéinterjúban, és hangsúlyozta: az Oroszország által Ukrajnában alkalmazott katonai erőszak sérti a nemzetközi jogot, ugyanakkor Szlovákia nem a háború része.

„Szlovákia külpolitikájának, a kormánynak, amelynek én vagyok a miniszterelnöke, nem az a célja, hogy legyőzzük Oroszországot. A célunk, hogy a konfliktus Ukrajnában a lehető leggyorsabban véget érjen, mert szlávok ölik egymást” – fogalmazott Robert Fico. Hozzátette,

„ha az Európai Unió a békére fordítaná az energiáit, nem pedig a háború támogatására, a konfliktus már rég lezárulhatott volna”.

Szerinte azonban Brüsszel katonai erővé kíván válni, miközben ezzel a háború elhúzódását segíti Ukrajnában, és ezzel próbálja elfedni a kontinens gazdasági és politikai problémáit. „Soha nem engedem, hogy Szlovákiát bármilyen háborús kalandba bevonják” – szögezte le a kormányfő, hozzáfűzve, ha valaki háborús miniszterelnököt akar, írjon ki népszavazást.

Robert Fico kifejtette, hogy Szlovákia jelenleg nincs felkészülve a kötelező katonai szolgálat visszaállítására, ezért a Nemzeti Védelmi Erők projektjét tartja megfelelő kompromisszumnak. Ugyanakkor bírálta, hogy az országnak nincs olyan rendszere, amely stratégiai létesítményeit, így az atomerőműveket védené, és a felelősséget részben a volt védelmi miniszterre, Jaroslav Naďra hárította.

A kormányfő kitért a légvédelem kérdésére is. Elmondta, hogy az F–16-os vadászgépekből álló század még nem teljesen áll készen, ezért

jelenleg Szlovákia légterét elsősorban a lengyel, cseh és részben a magyar vadászgépek védik.

Hangsúlyozta, hogy új vadászrepülők beszerzésével az a cél, hogy az ország saját maga biztosíthassa légvédelmét. A NATO keleti határait megsértő orosz drónok elleni védelem kapcsán a miniszterelnök nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mert szerinte egyelőre nincs konkrét projekt, csak szakmai vita folyik.

A miniszterelnök a regionális együttműködésről is beszélt. A Visegrádi Négyek jövőjével kapcsolatban úgy vélte, hogy a régió erős szereplővé válhat, ha a Babiš–Orbán–Fico hármas sikeresen tud együttműködni, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is csatlakozik az összefogáshoz.

Robert Fico továbbá bejelentette, hogy

a szlovák és az ukrán kormány október 16-án és 17-én közös kormányülést tart a kelet-szlovákiai Nagymihályban.

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke hangsúlyozta, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök Ukrajna megsegítésére történő felhasználásáról szóló uniós döntésnek összhangban kell lennie a nemzetközi joggal.

A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van.

Lecornu was asked by President Macron to stay on until Wednesday in a last-ditch attempt to achieve "stability" for the country.

